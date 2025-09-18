Büyükkılıç'tan 'Gaziler Günü' Mesajı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, gazilere olan minnetini dile getirerek, onların fedakârlıklarıyla vatanın her karışında izlerinin olduğunu vurguladı. Başkan Büyükkılıç, mesajında Gaziler Günü'nün anlamına dikkat çekerek, 'Bu özel günde, vatanımızın kahramanları olan gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, hayatını kaybeden gazilerimize Allah'tan rahmet diliyor, hayatta olan gazilerimize ise sağlık, huzur ve uzun ömürler niyaz ediyorum' ifadelerine yer verdi.

Büyükkılıç'tan 'Gaziler Günü' Mesajı
Mehmet AKCAN
Mehmet AKCAN

“Gazilerimizin Fedakârlıkları, Geleceğimizin Teminatı”

Başkan Büyükkılıç, mesajında şunları söyledi:

“19 Eylül, sadece bir gün değil, aynı zamanda gazilerimizin aziz hatıralarını yaşatmak için bir fırsattır. Vatanımızın her karışında izleri bulunan gazilerimiz, Cumhuriyetimizin teminatıdır. Bugün bu topraklarda özgürce yaşıyorsak, bunu gazilerimizin kahramanlıklarına borçluyuz."

Büyükkılıç, Kayseri'nin şanlı geçmişinden ve gazilerin gösterdiği fedakârlıklardan ilham alarak, ülkemizin birlik içinde güçlü bir şekilde yarına yürüyebilmesi için gazilerin cesaretinin örnek alınması gerektiğini vurguladı. 

Başkan Büyükkılıç, Gazilerle Bir Araya Geldi

Öte yandan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen programda, kahraman gaziler ve aileleriyle bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, “Vatan uğruna canlarını ortaya koyan, fedakârlıklarıyla bugünlere gelmemizi sağlayan gazilerimiz bizler için her zaman gurur ve ilham kaynağıdır” diyerek, gazilerin kahramanlıklarının ülkenin bağımsızlığı ve geleceği için ne kadar değerli olduğunu ifade etti.

Kurumsal Haber
Mehmet AKCAN

Bakmadan Geçme

Kayseri'de tefecilik operasyonu: 9,8 milyon TL'lik vurgun yapan şüpheli tutuklandı
Kayseri'de tefecilik operasyonu: 9,8 milyon TL'lik vurgun yapan şüpheli tutuklandı
Vali Çiçek: 'Kayseri, sporda marka olma yolunda devam ediyor'
Vali Çiçek: “Kayseri, sporda marka olma yolunda devam ediyor”
Vali Gökmen Çiçek'ten İlginç ERVA Çıkışı!
Vali Gökmen Çiçek'ten İlginç ERVA Çıkışı!
Uyuşturucuyla Mücadele Panelinde Rehabilitasyon Mekezi Tanıtımı
Uyuşturucuyla Mücadele Panelinde Rehabilitasyon Mekezi Tanıtımı
İYİ Partili Hakkomaz Şahin, Talas İlçe Başkan adaylığını açıkladı
İYİ Partili Hakkomaz Şahin, Talas İlçe Başkan adaylığını açıkladı
Zamantı Irmağı'nda kuruma tehlikesi
Zamantı Irmağı’nda kuruma tehlikesi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!