Büyükkılıç'tan 'Gaziler Günü' Mesajı

“Gazilerimizin Fedakârlıkları, Geleceğimizin Teminatı”

Başkan Büyükkılıç, mesajında şunları söyledi:

“19 Eylül, sadece bir gün değil, aynı zamanda gazilerimizin aziz hatıralarını yaşatmak için bir fırsattır. Vatanımızın her karışında izleri bulunan gazilerimiz, Cumhuriyetimizin teminatıdır. Bugün bu topraklarda özgürce yaşıyorsak, bunu gazilerimizin kahramanlıklarına borçluyuz."

Büyükkılıç, Kayseri'nin şanlı geçmişinden ve gazilerin gösterdiği fedakârlıklardan ilham alarak, ülkemizin birlik içinde güçlü bir şekilde yarına yürüyebilmesi için gazilerin cesaretinin örnek alınması gerektiğini vurguladı.

Başkan Büyükkılıç, Gazilerle Bir Araya Geldi

Öte yandan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen programda, kahraman gaziler ve aileleriyle bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, “Vatan uğruna canlarını ortaya koyan, fedakârlıklarıyla bugünlere gelmemizi sağlayan gazilerimiz bizler için her zaman gurur ve ilham kaynağıdır” diyerek, gazilerin kahramanlıklarının ülkenin bağımsızlığı ve geleceği için ne kadar değerli olduğunu ifade etti.