Büyükkılıç'tan İletişim Başkanlığı Kayseri Bölge Müdürlüğü'ne ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Kayseri Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, Yeni Bölge Müdürü Yahya Tekin'e 'hayırlı olsun' temennilerini iletti.

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  • 07.12.2022 15:32
  • Güncelleme: 07.12.2022 16:39
Büyükkılıç'tan İletişim Başkanlığı Kayseri Bölge Müdürlüğü'ne ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Kayseri Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, Yeni Bölge Müdürü Yahya Tekin’e ‘hayırlı olsun’ temennilerini iletti.

Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Kayseri Bölge Müdürü olarak atanan Yahya Tekin’e ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu. Başkan Büyükkılıç’a ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı İbrahim Özçekiç ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Kayseri Şube Müdürü Ahmet Engür de eşlik etti.

Sıcak ve samimi ortamda geçen ziyarette, Büyükkılıç ile Tekin fikir alışverişinde bulundu. Tekin’e yeni görevinde başarılar ve kolaylıklar dileyen Başkan Büyükkılıç, “Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Kayseri Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, Bölge Müdürümüz Yahya Tekin ve kıymetli iletişim personelimize kolaylıklar dileyip, hasbihal ettik” dedi.

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İHA

Kayseri Gündem
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