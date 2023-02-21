Büyükkılıç'tan İstasyon Caddesi'nde Esnaf Ziyareti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İstasyon Caddesi’nde esnaf ziyaretinde bulunarak, deprem sürecindeki durumları ile yakından ilgilendi, hayırlı işler temennisinde bulundu.

Kocasinan İlçesi İstasyon Caddesi’ndeki esnafları ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, esnafın sıcak ve samimi ilgisi ile karşılaştı. Esnafların deprem sürecindeki durumları ile yakından ilgilenen, taleplerini dinleyip, işlerinde bol kazanç dileyen Başkan Büyükkılıç, vatandaşlarla da sohbet etti. Başkan Büyükkılıç, esnafa hayırlı ve bereketli işler de dilerken, esnaf ile vatandaşlar da Büyükkılıç’a ilgi ve alakasından dolayı teşekkür etti. İstasyon Caddesi’ndeki esnaf gezisi sırasında Büyükkılıç’ı çalışma ofisine davet eden vatandaşın davetine icabet ederek, kahvelerini içti. Başkan Büyükkılıç, esnaflara sağduyu ve vefakârlıklarından dolayı teşekkür ederek, “İstasyon Caddesi’ndeki esnaflarımızı ziyaretimizde bir kez daha gördük ki bizim insanımız sıcakkanlı, bizim insanımız sağduyulu ve vefakâr. Gönülden teşekkür ediyorum. İstasyon Caddesi’ndeki esnaf gezimiz sırasında bizleri çalışma ofisine davet eden Nejla Hanım’ın davetine icabet ederek, kahvelerini içtik. Misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür ederim” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç’a esnaf ziyaretinde, Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman, Serdar Öztürk, Bayar Özsoy ve Ali Hasdal da eşlik etti.