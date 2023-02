Büyükkılıç'tan Kadın Girişimcilerle İşbirliği Protokolü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Başkanı Emine Erdem ve heyetini misafir etti. Başkan Büyükkılıç ile KAGİDER Başkanı Erdem arasında kadınların pazara erişimi konusunda ’İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı’ projesi çerçevesinde iş birliği protokolü imzalandı.

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem ile 15 kişilik heyeti, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu. Kadın misafirlerini Başkanlık Toplantı Salonu’nda ağırlayan Başkan Büyükkılıç, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği yönetimini Kayseri’de ağırlamaktan keyif aldıklarını belirterek; “Emine başkanımızın şahsında her birinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hakikaten sizin gibi alanda kendini kanıtlamış, özgüven içerisinde ayaklarının üzerine basan bir yaklaşım ile dostları şehrimizde görmekten keyif alıyoruz” dedi. Kayseri’nin büyükşehirlerin konforunu sunarken, sıkıntılarını en hissettiren bir şehir olduğunu ifade eden Büyükkılıç; “Kayserimiz, belki İstanbul’dan bakınca taşra olarak gözüküyor olur ama geldiğinizde, yanılmışız diye ifade edeceğinizi umuyor ve inanıyorum. Şehircilik bağlamında, yerel yöneticiler olarak emeği geçenlerin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Özenle şehrimizin üzerine titreyip, halkımızla birlikte yönetme kültürüyle bugünlere taşımaya gayret gösteriyoruz. Sizler de fark edeceksiniz büyükşehirlerin konforunu sunan ama büyükşehirlerin sıkıntılarını size en az hissettiren bir şehir olarak rahatlıkla tanımlayabiliriz. Biz de bunu koruma daha da geliştirme adına her alanda gayret gösteriyoruz” diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, sosyal ve kültürel içerikli bu tür çalışmaları da çok önemsediklerinin altını çizerek, şöyle konuştu;

“5 üniversitesi olan bir şehiriz. Eğitimi önemseyen bir şehiriz. Eğitimci dostuyuz. Büyüklü küçüklü 16 ilçemiz var. Büyükşehir tabi her ilçeyi kucaklayacak şekilde taşrayı biraz daha önemseyen çalışmaları önemsiyoruz. Kooperatiflerle, kadın girişimcilerin tamamını destekliyoruz. Yeter ki çalışma yapsınlar diyoruz. Hayvancılığı tarımı önemsiyoruz. Gençlere her türlü desteklerimizi veriyoruz. Çamaşırlarını dahi yıkıyoruz. Su paralarını da vermeye çalışıyoruz. Ulaşımdaki yüzde elli indirim imkânı sağlıyoruz. Gençlerimize fırsat tanıyoruz. Çorbalarını üniversitede bedava dağıtıyoruz. Kütüphanelerimizde çay, çorba ücretsiz. Her türlü fırsatı sağlıyoruz. Yeter ki onlarda şehrine, ülkesine, ailesine ait bir sevgi halkası olsun. Güven unsuru yerleşsin. Sahiplensin istiyoruz.”

3 tane organize sanayi, 1 serbest bölgesi olan, 2 tane teknoparkı olan, bin 800 civarında sanayideki büyük işletmeleri olan bir şehirden söz edildiğini vurgulayan Büyükkılıç; “1926 yıllardan beri bu şehir güvenli bir liman olmuştur. Değerlerine bağlı, ülkesine bağlı Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün alternatif olarak başkent olarak düşündüğü yegâne şehir olarak Kayseri’yi 2’nci sıraya almış olmasını önemsiyoruz. 1926 yıllardan uçak yapıp satan bir şehirden söz ediyoruz. Düşünün demiryolunun bile olmadığı o dönemde Kayseri’de uçak fabrikasını savunma sanayisini önemsemiş, 1941’li yıllara kadar üretmiş ve satmış, ihraç etmiş bir şehirden ve bir ülkenin değerinden söz ediyoruz” ifadelerini kullandı. Başkan Büyükkılıç, KAYMEK’in bir yılda 310 bin kişiye ulaştığını belirterek, “120’nin üzerinde kurs alanından söz ediyoruz. Örneğin, Japonca, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Portekizce, Korece, Çince, Rusça konularında talepler var. Örneğin eczacılar bizim kalfaya ihtiyacımız var diyor, o alanda hemen çalışma yapıyoruz, talebe cevap veriyoruz” dedi. Kayseri’nin gastronomi alanında ön plana çıkan bir şehir olduğuna değinen Büyükkılıç; “Değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış, o medeniyetlerin getirdiği zenginlik ve tat var. Onu da ön plana çıkaracak Kreatif Ulusal Bazda Şehirler Arasında UNESCO’nun geçici miras listesine girdik, daha kalıcı olmak için çalışmaları sürdürüyoruz. Mimar Sinan’ın, Hunat Hatun’un, Gevher Nesibe Sultan’ın şehriyiz. Sağlık turizminde önemli şehiriz, sağlık alanında aşıyı bulan şehiriz. Kayseri anlatılmakla bitmez, yaşanırsa keyif alacağınız şehir” şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç, kadın girişimcilerin yaptıkları çalışmaları takdir ettiklerini, önemsediklerini, baş tacı olduklarını ve üzerine düşen ne varsa her zaman yanında olduklarını sözlerine ekledi. Türkiye Kadın Girişimciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem de, kadının daha çok var olması için çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, Büyükkılıç’a desteklerinden dolayı teşekkür etti. Erdem, Başkan Büyükkılıç’a, kadınların pazara erişimi konusunda İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı projesi çerçevesinde, geliştirip, güçlendirip, ileriye taşıyacak çalışma hakkında bilgiler verdi.

Konuşmaların ardından, Büyükkılıç ile KAGİDER Başkanı Erdem arasında protokol çerçevesinde imzalar atıldı.