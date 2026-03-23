Büyükkılıç'tan kazada ölen tıp öğrencisi Yaren'in ailesine taziye ziyareti
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, trafik kazasında hayatını kaybeden Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Yaren Mercan'ın (22) ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Yaren Mercan, motosikletle seyir halindeyken K.E. idaresindeki otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mercan’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Büyükkılıç, “Yaşadığı elim bir trafik kazası sonucu 22 yaşında ahirete irtihal eden Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Yaren Mercan kızımızın ailesine taziye ziyaretinde bulunduk. Yaren kızımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine de başsağlığı ve sabır diliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin” ifadelerine yer verdi.