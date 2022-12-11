Büyükkılıç'tan kırsala 1 milyar TL'yi aşkın yatırım

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kırsal mahallelere yönelik hizmetlerin aralıksız sürdüğünü, görev süresinden bu zamana kadar kırsalda dokunmadık alan bırakmayarak, hizmetlerin ve yatırımların 1 milyar TL'yi aştığını ifade etti.

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  • 11.12.2022 11:37
  • Güncelleme: 11.12.2022 13:01
Büyükkılıç'tan kırsala 1 milyar TL'yi aşkın yatırım
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kırsal mahallelere yönelik hizmetlerin aralıksız sürdüğünü, görev süresinden bu zamana kadar kırsalda dokunmadık alan bırakmayarak, hizmetlerin ve yatırımların 1 milyar TL’yi aştığını ifade etti.

Başkan Büyükkılıç’ın özel önem verdiği ulaşım konusunda ilçelerdeki çalışmalar devam ederken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın 3,5 yılı aşkın görev süresince kırsal bölgelere 1 milyar TL’yi aşkın yatırım ve hizmet yapıldı. Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 16 ilçenin kırsal mahallelerine 1070 kilometre asfalt yapımı, 632 kilometre yeni yol yapımı, 100 sanat yapısı, 230 kilometre trafik işaretleme, 3 bin 656 kar siperi, 18 bin 586 metre oto korkuluk, 10 bin 588 kilometre karla mücadele, 100 bin 64 kilometre yayla ve arazi yolları yapım ve bakımı ile 10 bin 600 kilometre asfalt yama işi yapıldığını söyledi. Büyükkılıç, toplam maliyeti 1 milyar 182 milyon 272 bin 828 TL olan hizmetler arasında, 2 milyon 700 bin metrekare kilitli parke, 338 adet çocuk oyun grubu, 103 halı saha, 18 bin 523 kamelya-bank-masa-sandalye yapımı, 209 bina -sosyal tesis-camii-okul yapım ve onarımı, 56 bin 571 metre mezarlık duvarı, 8 bin 579 adet beton hazır mezar olduğunu belirtti.

Ayrıca, ‘Koyunlar Artıyor, Meralar Şenleniyor’ projesi çerçevesinde 16 ilçede bir aileye 19 adet koyun, 1 adet koç olmak üzere, 215 aileye 4 bin 300 adet küçükbaş hayvan dağıtımı gerçekleştirildiğini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, çiftçilerinin tohum ihtiyacını karşılamak ve ekilen arazi miktarını artırmak için tohum desteği de yapıldığını, 3 milyon 635 bin 250 kilogram tohum desteği ile 232 bin dekar alan ekilerek 6 bin 955 çiftçiye destek sağlandığını ifade etti.

Üreticilere tarımsal üretim tesisleri yapıldığının da altını çizen Büyükkılıç, yerel yönetim hizmetlerini en kaliteli şekilde kentin dört bir yanına ulaştırmaya gayret göstereceklerini söyledi.

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İHA

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