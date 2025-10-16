  • Haberler
  • Büyükkılıç'tan Öğrencilere Destek ve Bilim Festivali Daveti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Şehit Kübra Doğanay Fen Lisesi'ni ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Ziyaret sırasında, öğrencilerin taleplerine anında yanıt vererek kütüphaneye kitap, bilgisayar ve bank gibi ihtiyaçların karşılanması için talimatlar verdi. Ayrıca, öğrencilere tatlı ikramında bulunarak 17, 18 ve 19 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek 7. Bilim Festivali'ne davet etti.

Büyükkılıç, Fen Lisesi öğrencilerinin festivalde yer alabilmeleri için ulaşım sağlanacağını müjdeledi. Ziyaret sırasında, eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alan Büyükkılıç, gençlere kendilerini geliştirmeleri yönünde tavsiyelerde bulundu. Dijital bağımlılığın tehlikelerine de değinen Büyükkılıç, gençlerin değerlerine sahip çıkmalarının önemini vurguladı.

Başkan Büyükkılıç'ın ziyaretine, AK Parti Yeşilhisar İlçe Başkanı Hasan Bedirhanbeyoğlu, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ve çeşitli daire başkanları da katıldı. Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu hizmetlerden bahsederek öğrencileri şehri keşfetmeye davet etti.

