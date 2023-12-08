Büyükkılıç'tan öğrencilere ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Şehit Yiğitcan Çiğa Özel Eğitim Uygulama Okulu’na ziyarette bulunarak, eğitim ve öğretim faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.

Eğitimde, kültürde ve bilimde Anadolu’nun lider şehri Kayseri’nin altyapısını güçlü tutmaya her zaman özen gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Şehit Yiğitcan Çiğa Özel Eğitim Uygulama Okulu’nu ziyaret etti. Ziyarette okul yönetimi, öğretmenleri ve özel öğrencileri ile buluşan Başkan Büyükkılıç, özel öğretim gören öğrenciler ile sohbet ederek onlarla yakından ilgilendi. Her alanda engelli vatandaşların, özellikle de çocukların yanında olmaya gayret gösteren Büyükkılıç, öğrencilerin ilgisi ile karşılandı. Başkan Büyükkılıç özel miniklerin eğitimleri konusunda bilgiler alarak onların etkinliklerine ortak oldu. Büyükkılıç, çok keyifli bir ziyaret gerçekleştirdiklerini belirterek, “Şehit Yiğitcan Çiğa Özel Eğitim ve Uygulama Okulu’nun özel çocukları ile birlikte olduk. Bu kadar içten ve gerçek bir sevgiyi sanırım başka yerde bulmak zor. Bu güzel yavrularımızın neşesi ve enerjisi bizlere de o kadar iyi geldi ki. Hepsine kucak dolusu sevgilerimi iletiyorum” dedi.

Başkan Büyükkılıç ziyaret sonrasında, Şehit Yiğitcan Çiğa Özel Eğitim Uygulama Okulu önünde öğretmenler ve okul idarecileri ile fotoğraf çekindi.