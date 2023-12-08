Büyükkılıç'tan öğrencilere ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç Şehit Yiğitcan Çiğa Özel Eğitim Uygulama Okulu'na ziyarette bulunarak, eğitim ve öğretim faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.

PAYLAŞ
  • 08.12.2023 10:50
  • Güncelleme: 08.12.2023 14:05
Büyükkılıç'tan öğrencilere ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Şehit Yiğitcan Çiğa Özel Eğitim Uygulama Okulu’na ziyarette bulunarak, eğitim ve öğretim faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.

Eğitimde, kültürde ve bilimde Anadolu’nun lider şehri Kayseri’nin altyapısını güçlü tutmaya her zaman özen gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Şehit Yiğitcan Çiğa Özel Eğitim Uygulama Okulu’nu ziyaret etti. Ziyarette okul yönetimi, öğretmenleri ve özel öğrencileri ile buluşan Başkan Büyükkılıç, özel öğretim gören öğrenciler ile sohbet ederek onlarla yakından ilgilendi. Her alanda engelli vatandaşların, özellikle de çocukların yanında olmaya gayret gösteren Büyükkılıç, öğrencilerin ilgisi ile karşılandı. Başkan Büyükkılıç özel miniklerin eğitimleri konusunda bilgiler alarak onların etkinliklerine ortak oldu. Büyükkılıç, çok keyifli bir ziyaret gerçekleştirdiklerini belirterek, “Şehit Yiğitcan Çiğa Özel Eğitim ve Uygulama Okulu’nun özel çocukları ile birlikte olduk. Bu kadar içten ve gerçek bir sevgiyi sanırım başka yerde bulmak zor. Bu güzel yavrularımızın neşesi ve enerjisi bizlere de o kadar iyi geldi ki. Hepsine kucak dolusu sevgilerimi iletiyorum” dedi.

Başkan Büyükkılıç ziyaret sonrasında, Şehit Yiğitcan Çiğa Özel Eğitim Uygulama Okulu önünde öğretmenler ve okul idarecileri ile fotoğraf çekindi.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayserili işletmecilerden İsrail ürünlerine boykot

Kayserili işletmecilerden İsrail ürünlerine boykot

Misafir öğrencilere Kayseri tanıtıldı

Misafir öğrencilere Kayseri tanıtıldı

Kayseri'ye kar 'gelemiyor'

Kayseri'ye kar 'gelemiyor'

Milletvekili Böhürler, Belediyelerde statükodan yana

Milletvekili Böhürler, Belediyelerde statükodan yana

Hamas'tan İsrail'e esir takası şartı

Hamas’tan İsrail’e esir takası şartı

'Da Vinci' cerrahi robot teknolojisi Kayseri'ye kazandırıldı

‘Da Vinci’ cerrahi robot teknolojisi Kayseri’ye kazandırıldı

Çok Okunanlar
1
Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

2
Kayseri'nin Suyu El yakıyor

Kayseri’nin Suyu El yakıyor

3
Kasımpaşa – Kayserispor maçını Çağdaş Altay yönetecek

Kasımpaşa – Kayserispor maçını Çağdaş Altay yönetecek

4
Kayseri'de kadın cinayeti: Başı ezilerek öldürüldü

Kayseri'de kadın cinayeti: Başı ezilerek öldürüldü

5
Gesi'de başına keserle vurularak öldürülen kadının komşusu İ.K. ve 2 oğlu gözaltına alındı

Gesi’de başına keserle vurularak öldürülen kadının komşusu İ.K. ve 2 oğlu gözaltına alındı

6
Aile ve sosyal Hizmetler İl Müdürü Cüneyt Özdemir Ankara İl Müdürü oldu

Aile ve sosyal Hizmetler İl Müdürü Cüneyt Özdemir Ankara İl Müdürü oldu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TBMM'deki TikTok Toplantısı Tatmin Etmedi

TBMM'deki TikTok Toplantısı Tatmin Etmedi

Milletvekili Arıkan, Ev Sahibi Kiracı Davalarını Meclise Taşıdı

Milletvekili Arıkan, Ev Sahibi Kiracı Davalarını Meclise Taşıdı

DAHA FAZLA
OSB Teknik Kolejinden Hes Kablo'ya İşletme ziyareti

OSB Teknik Kolejinden Hes Kablo'ya İşletme ziyareti

Kadına Şiddet Mahkumu Cezaevinde Kendini Astı

Kadına Şiddet Mahkumu Cezaevinde Kendini Astı

Kayseri'nin tarihinde en yüksek 6.2 büyüklüğünde deprem olmuş

Kayseri'nin tarihinde en yüksek 6.2 büyüklüğünde deprem olmuş

ORAN Kalkınma Ajansı ile kadın kooperatifleri arasında iş birliği protokolü

ORAN Kalkınma Ajansı ile kadın kooperatifleri arasında iş birliği protokolü

OSB'ye ulaşımda alternatif yol trafiğe açıldı

OSB'ye ulaşımda alternatif yol trafiğe açıldı