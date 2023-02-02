Büyükkılıç'tan OSB Başkanlarıyla Değerlendirme Toplantısı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri OSB ve Mimarsinan OSB yönetimi ve bürokratlarla birlikte değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede Başkan Büyükkılıç, Kayseri OSB ve Mimarsinan OSB yönetimi ve bürokratlarla birlikte toplantı gerçekleştirdi. Başkanlık Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıya, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Çarşıbaşı, Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal, KASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir katıldı. Başkan Büyükkılıç, toplantıda Organize Sanayi Bölgesi başkanlarından yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı. Toplantıda konuşan Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak her konuda yardımcı olma ve istişare etme anlamında zaman zaman bir araya geldiklerini ifade ederek; “Kayseri Organize Sanayimizin ve Mimarsinan Organizemizin kıymetli başkanlarına hoş geldiniz diyorum. Şehrimizin gururu olan organizelerimizin yapmış olduğu çalışmalardan dolayı kendilerini tebrik ediyor, takdir ediyoruz, dua ediyoruz. Başkanlarımız yeni dönemde hem gayretli hem hakikaten organizenin içerisinde güvenilen isimler olması nedeniyle ayrıca verimlilik arz ediyor. Bizler de Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak her konuda üzerimize ne düşüyorsa yardımcı olma, birlikte istişare etme anlamında zaman zaman bir araya geliyoruz” diye konuştu.

Toplantıda Organize sanayilerle ilgili konularda değerlendirmelerde bulunduklarını belirten Büyükkılıç, “Bugün de yine organize sanayimizin görüşülmesi gereken konularıyla ilgili değerlendirme yaptık. Bir bakıma önümüze dönemlerde neler yapılacağı konusunda da çalışmamalarımızı görüşmüş olduk. Teşriflerinden dolayı kendilerine ve ekiplerine teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Büyükkılıç, konuşmasında, yapılacak çalışmaların hayırlı olması temennisinde bulundu.