Büyükkılıç'tan OSB Başkanlarıyla Değerlendirme Toplantısı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri OSB ve Mimarsinan OSB yönetimi ve bürokratlarla birlikte değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

PAYLAŞ
  • 02.02.2023 12:23
  • Güncelleme: 02.02.2023 12:48
  • 65
Büyükkılıç'tan OSB Başkanlarıyla Değerlendirme Toplantısı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri OSB ve Mimarsinan OSB yönetimi ve bürokratlarla birlikte değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede Başkan Büyükkılıç, Kayseri OSB ve Mimarsinan OSB yönetimi ve bürokratlarla birlikte toplantı gerçekleştirdi. Başkanlık Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıya, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Çarşıbaşı, Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal, KASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir katıldı. Başkan Büyükkılıç, toplantıda Organize Sanayi Bölgesi başkanlarından yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı. Toplantıda konuşan Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak her konuda yardımcı olma ve istişare etme anlamında zaman zaman bir araya geldiklerini ifade ederek; “Kayseri Organize Sanayimizin ve Mimarsinan Organizemizin kıymetli başkanlarına hoş geldiniz diyorum. Şehrimizin gururu olan organizelerimizin yapmış olduğu çalışmalardan dolayı kendilerini tebrik ediyor, takdir ediyoruz, dua ediyoruz. Başkanlarımız yeni dönemde hem gayretli hem hakikaten organizenin içerisinde güvenilen isimler olması nedeniyle ayrıca verimlilik arz ediyor. Bizler de Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak her konuda üzerimize ne düşüyorsa yardımcı olma, birlikte istişare etme anlamında zaman zaman bir araya geliyoruz” diye konuştu.

Toplantıda Organize sanayilerle ilgili konularda değerlendirmelerde bulunduklarını belirten Büyükkılıç, “Bugün de yine organize sanayimizin görüşülmesi gereken konularıyla ilgili değerlendirme yaptık. Bir bakıma önümüze dönemlerde neler yapılacağı konusunda da çalışmamalarımızı görüşmüş olduk. Teşriflerinden dolayı kendilerine ve ekiplerine teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Büyükkılıç, konuşmasında, yapılacak çalışmaların hayırlı olması temennisinde bulundu.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Hakkımı helal etmiyorum' dediği 5 Kayseri milletvekili

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ‘Hakkımı helal etmiyorum’ dediği 5 Kayseri milletvekili

Melikgazi'nin Futbol Kursu ile Çocuklar Daha Verimli Zaman Geçiriyor

Melikgazi'nin Futbol Kursu ile Çocuklar Daha Verimli Zaman Geçiriyor

Büyükkılıç'tan OSB Başkanlarıyla Değerlendirme Toplantısı

Büyükkılıç'tan OSB Başkanlarıyla Değerlendirme Toplantısı

Şehit babasından 6'lı masanın ortak mutabakat metnine sert tepki: 'Bu Türkiye'nin ayaklarına pranga vurma mutabakatıdır'

Şehit babasından 6'lı masanın ortak mutabakat metnine sert tepki: 'Bu Türkiye'nin ayaklarına pranga vurma mutabakatıdır'

Ercan Sarıkaya: 'Satılan ürünlerde kalite ve fiyat dışında çevreci yaklaşımlar da aranmaya başladı'

Ercan Sarıkaya: 'Satılan ürünlerde kalite ve fiyat dışında çevreci yaklaşımlar da aranmaya başladı'

Milletvekili Ataş: ''AKP Kayseri'yi umursamıyor!''

Milletvekili Ataş: ''AKP Kayseri'yi umursamıyor!''

Çok Okunanlar
1
Hamdi Bakan hayatını kaybetti

Hamdi Bakan hayatını kaybetti

2
Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

3
İki kardeşi trafik kazası ayırdı

İki kardeşi trafik kazası ayırdı

4
Başkan Büyükkılıç, 'Yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşan belediyelerimiz var'

Başkan Büyükkılıç, “Yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşan belediyelerimiz var”

5
Kayseri'de Taş Çiçek Et Lokantası açıldı

Kayseri’de Taş Çiçek Et Lokantası açıldı

6
Kayseri'de vatandaşlar tepkili, dinamit fabrikası istenmiyor

Kayseri’de vatandaşlar tepkili, dinamit fabrikası istenmiyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Talas'taki eski yetimhane binası Restorasyon Eğitim Merkezi olacak

Talas’taki eski yetimhane binası Restorasyon Eğitim Merkezi olacak

Başkan Çolakbayrakdar: 'Kayseri'nin lezzetlerini glutensiz şekilde uluslararası arenada tanıtacağız'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Kayseri'nin lezzetlerini glutensiz şekilde uluslararası arenada tanıtacağız'

DAHA FAZLA
Hacılar'da Kar Yağışı ile Birlikte Çalışmalar Başladı

Hacılar'da Kar Yağışı ile Birlikte Çalışmalar Başladı

Büyükkılıç'tan Çevre Şehircilik ve İl İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne Ziyaret

Büyükkılıç'tan Çevre Şehircilik ve İl İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne Ziyaret

Talas'ta Yeni Yılın İlk Muhtarlar Toplantısı

Talas'ta Yeni Yılın İlk Muhtarlar Toplantısı

'Erciyes'i önümüzdeki dönemde termal turizmle de buluşturacağız'

“Erciyes’i önümüzdeki dönemde termal turizmle de buluşturacağız”

Üç akrabasını öldüren firari sanığın yargılanmasına devam edildi

Üç akrabasını öldüren firari sanığın yargılanmasına devam edildi