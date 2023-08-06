Büyükkılıç'tan Özvatan'a Doğalgaz Müjdesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Özvatan Belediyesi tarafından düzenlenen 7'nci Geleneksel Kültür, Turizm ve Bal Festivali'ne katıldı. Başkan Büyükkılıç, Özvatan'ın en önemli konularından olan doğal gazın da kasım ayında ilçeye sunulacağını müjdeledi.

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  • 06.08.2023 15:42
  • Güncelleme: 07.08.2023 10:21
Büyükkılıç'tan Özvatan'a Doğalgaz Müjdesi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Özvatan Belediyesi tarafından düzenlenen 7’nci Geleneksel Kültür, Turizm ve Bal Festivali’ne katıldı. Başkan Büyükkılıç, Özvatan’ın en önemli konularından olan doğal gazın da kasım ayında ilçeye sunulacağını müjdeledi.

Özvatan’daki coşkulu festivale Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları, il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Festival’de konuşan Başkan Büyükkılıç, Kayserigaz’ın yetkilisi Ertan Yıldız ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, Yıldız’a Özvatan’da gazın ne zaman yanacağı sorusunu sordu. Ertan Yıldız ise yoğun uğraşlar sayesinde toplamda 80 kilometrelik bir hat yapıp kasım ayı itibariyle Özvatan ile doğal gazı buluşturacakları yanıtını verdi. Başkan Büyükkılıç ise Özvatan halkının bunu hak ettiğini dile getirerek, kendilerinin teşekkür ettiğini söyledi. Festivallerin bir araya gelerek birlik ve dayanışmaya vesile olan etkinlikler olduğunu dile getiren Başkan Büyükkılıç, 16 ilçe belediye başkanının Büyükşehir Belediyesi’nin ağabeyliği ile el ele hizmetleri yürüttüğünü söyleyerek belediye başkanlarına teşekkür etti. Büyükkılıç sürdürdüğü konuşmasında, “Halit Başkanıma ben teşekkür ediyorum Hem koparmasını biliyor hem teşekkür etmesini biliyor. Bugüne kadar isteyip de almadığı hiçbir hizmet olmadı. Zaten hizmet insanları mutlu etmek için vardır. Bundan sonra da üzerimize ne düşüyorsa, ihtiyaç olan var ise onu yapmak konusunda hiçbir zaman geri durmayacağımızı ve her zaman yardımcı olacağımız da buradan duyurmak istiyorum” dedi. Büyükkılıç, en önemli konulardan olan doğal gazın da ilçeye kasım ayı itibariyle geleceğini dile getirerek birliğini beraberliğin, dayanışmanın en güzel örneğini sergilediklerini ifade etti ve Cumhur İttifakı olarak vermiş olduğu destekten dolayı Özvatanlılara teşekkür etti.

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir de Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yapılan ve yapılacak olan tarihi yatırımlarla ilgili çok değerli çok kıymetli sözler sarf ettiğini dile getirerek, vatandaşlara Cumhur İttifakı’nın yaptığı hizmetlerden memnun olup olmadıklarını sordu. Özdemir’in sorusuna yoğun alkış ile yanıt geldi. Coşkulu ve renkli görüntülere sahne olan 7’nci Geleneksel Kültür, Turizm ve Bal Festivali sonunda muhtarlara plaket takdiminde bulunuldu.

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İHA

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