Büyükkılıç'tan Sivas Bulvarı'nı Kocasinan Bulvarı'na bağlayacak yolda inceleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sivas Bulvarı'nı Doğu Garajı bölgesinden Kocasinan Bulvarı'na bağlayacak yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Ulaşım rahatlığı ve konforunun önemine işaret eden Başkan Büyükkılıç, 'Bu ana arterimizi altyapısıyla birlikte tamamlayıp en kısa sürede hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız' dedi.

PAYLAŞ
  • 11.11.2022 11:57
  • Güncelleme: 11.11.2022 13:26
Büyükkılıç'tan Sivas Bulvarı'nı Kocasinan Bulvarı'na bağlayacak yolda inceleme
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sivas Bulvarı’nı Doğu Garajı bölgesinden Kocasinan Bulvarı’na bağlayacak yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Ulaşım rahatlığı ve konforunun önemine işaret eden Başkan Büyükkılıç, “Bu ana arterimizi altyapısıyla birlikte tamamlayıp en kısa sürede hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız” dedi.

Kent merkezi ve kırsal ilçelerde ulaşım alanında yatırım ve projelerini bir bir hayata geçiren Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayserililerin ulaşım konforunu en üst standartlara çıkarmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi’nin şehrin ulaşım ağına yeni ana arterler ekleme çalışmaları hız kesmeden sürerken, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da çalışmaları yakından takip ediyor.

Doğu Garajı olarak bilinen Kocasinan ilçesi Yıldızevler Mahallesi’ndeki, Sivas Bulvarı’nı Kocasinan Bulvarı’na bağlayacak yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyen ve burada çalışmaları değerlendiren Başkan Büyükkılıç, “Sivas Caddemizi Kocasinan Bulvarı’na bağlayan yaklaşık 1 kilometrelik bu ana arterimizi de altyapısıyla birlikte tamamlayıp hayata geçirme yolunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yüklenici firmamıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Yüklenici firma yetkililerinden de bilgi alan ve çalışmanın 1 ayda tamamlanacağını aktaran Başkan Büyükkılıç ayrıca yüklenici firma yetkilileri ve diğer kurum yetkililerine teşekkür etti.

Şehrin ulaşım bağlamında rahatladıkça, konfor arttıkça daha da fazlasına layık olduğunu dile getiren Büyükkılıç, “Bizi seven, güvenen hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

Başkan Büyükkılıç’a incelemelerinde, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal, daire başkanları ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayserispor, iki kulvarda da şaşırtmaya devam ediyor

Kayserispor, iki kulvarda da şaşırtmaya devam ediyor

Kayseri'de 'Tarihi Yaşatmak, Şehri Yaşatmak' sempozyumu

Kayseri’de ‘Tarihi Yaşatmak, Şehri Yaşatmak’ sempozyumu

Kayserispor, Gençlerbirliği ile eşleşti

Kayserispor, Gençlerbirliği ile eşleşti

Talas'ta şenlik gibi ağaçlandırma günü

Talas'ta şenlik gibi ağaçlandırma günü

Kış lastiği taktırmayana bin 152 lira ceza

Kış lastiği taktırmayana bin 152 lira ceza

İl Emniyet Müdürü Karabörk, narkotik operasyonunu paylaştı: 'Kökünü kurutacağız'

İl Emniyet Müdürü Karabörk, narkotik operasyonunu paylaştı: ‘Kökünü kurutacağız’

Çok Okunanlar
1
Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

2
Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

3
Hukukçu Çetin: Dezenformasyon Yasası, doğru işletilmezse sıkıntı doğurabilir

Hukukçu Çetin: Dezenformasyon Yasası, doğru işletilmezse sıkıntı doğurabilir

4
Kayseri polisi 8 ay takip etti, FETÖ'nün finansmanını çökertti

Kayseri polisi 8 ay takip etti, FETÖ'nün finansmanını çökertti

5
Hititlere ait saray ve tapınak kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor

Hititlere ait saray ve tapınak kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor

6
Hacılar'daki köpek vahşetiyle ilgili belediye ve valilik tazminata çarptırıldı

Hacılar'daki köpek vahşetiyle ilgili belediye ve valilik tazminata çarptırıldı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Öğrencilerin güvenliği için Yeşil Mahalle meydanına alt veya üst geçit talep ediliyor

Öğrencilerin güvenliği için Yeşil Mahalle meydanına alt veya üst geçit talep ediliyor

Yahyalı'da Fidanlar toprakla Buluştu

Yahyalı'da Fidanlar toprakla Buluştu

DAHA FAZLA
Develi'de Galericiler Sitesi için yer onayı verildi

Develi'de Galericiler Sitesi için yer onayı verildi

Kayseri'nin Denizi Kuşçu'da, ağaç dikme etkinliği gerçekleştirildi

Kayseri'nin Denizi Kuşçu'da, ağaç dikme etkinliği gerçekleştirildi

Milletvekili Ataş: 'Bu teklif herkesi cezaevine atmaktan farksızdır!'

Milletvekili Ataş: 'Bu teklif herkesi cezaevine atmaktan farksızdır!'

Kayserispor-Konyaspor maçında Passolig'i olan taraftara ücretsiz ulaşım

Kayserispor-Konyaspor maçında Passolig’i olan taraftara ücretsiz ulaşım

Yusuf ve Mensure Kick Boks Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlıklarını tamamladı

Yusuf ve Mensure Kick Boks Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlıklarını tamamladı