Büyükkılıç’tan Vekil Genç’e hayırlı olsun ziyareti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ankara’da AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katıldı. Büyükkılıç daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç’i de ziyaret etti. Büyükkılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, ziyaret ederek hayırlı olsun ziyaretlerimizi iletip çalışmalarında kolaylıklar dilediğim Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Sayın Aşkın Genç’e misafirperverliği için teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.