Büyükkılıç, tercih yapacak öğrencileri Kayseri'ye davet etti

Milyonlarca öğrencinin girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları dün açıklandı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, başarı gösteren öğrencileri tebrik etti. Tercih dönemine giren öğrenciler Kayseri’ye davet eden Büyükkılıç, “Sevgili gençler, 2023 YKS sonuçlarının hepiniz için hayırlı olmasını dilerim” dedi. Öğrencileri, Zenginlikler şehri Kayseri’ye davet eden Büyükkılıç, “Tercih döneminde, zenginlikler şehri Kayseri’mizde bulunan üniversitelerimizi tercih edecek gençlerimiz, aradığınız her şeyi bu kadim kentte bulabileceksiniz. Çünkü burası öğrenci dostu şehir Kayseri” ifadesinde bulundu.

ÖĞRENCİLERE MİLYONLARCA LİRALIK DESTEK

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında öğrenci başı 4 bin lira olmak üzere 10 bin öğrenciye toplam 40 milyon liralık eğitim desteği, buna ek olarak ücretsiz çamaşır yıkama ve çorba hizmeti, kırtasiye yardımı, yeme-içme ile spor tesislerinden yüzde 25 indirim, su faturasında yüzde 50 indirim, ulaşım indirimi gibi pek çok desteği de öğrencilerin hizmetine sundu.

KAYSERİ, ÜNİVERSİTE DOSTU ŞEHİRLER ARASINDA İLK 10’DA

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın öğrenciler için gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında, Kamu Teknoloji Platformu tarafından gerçekleştirilen ‘Üniversiteli Dostu Büyükşehir Belediyeleri Raporu’nda Kayseri Büyükşehir, 30 büyükşehir arasında ilk 10’da yer aldı.