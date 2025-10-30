  • Haberler
  • Gündem
  • Büyükkılıç ve Akar'dan İlim Yayma Cemiyeti Ziyareti

Büyükkılıç ve Akar'dan İlim Yayma Cemiyeti Ziyareti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile birlikte İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi'ni ziyaret etti.

Büyükkılıç ve Akar'dan İlim Yayma Cemiyeti Ziyareti

Ziyaret sırasında, şube Başkanı Oğuz Memiş ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Büyükkılıç, cemiyetin çalışmalarına dair destek ve başarı dileklerini iletti.

Başkan Büyükkılıç, İlim Yayma Cemiyeti’nin eğitim alanındaki katkılarının önemine vurgu yaparak, bu tür sivil toplum kuruluşlarının topluma sağladığı faydaların altını çizdi. Ziyaretin, Kayseri’deki eğitim faaliyetlerine ve toplumsal dayanışmaya katkıda bulunma amacı taşıdığı belirtildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

558 bin 360 anneye toplam 5,86 milyar TL destek sağlandı
558 bin 360 anneye toplam 5,86 milyar TL destek sağlandı
Talas Belediyesi'nden 29 Ekim'e Anlamlı Ağaç Dikme Etkinliği
Talas Belediyesi’nden 29 Ekim’e Anlamlı Ağaç Dikme Etkinliği
Davud El-Kayseri Caddesi ile Kayseri'nin Ulaşım Altyapısı Güçleniyor
Davud El-Kayseri Caddesi ile Kayseri’nin Ulaşım Altyapısı Güçleniyor
Kocasinan'da Agrega Üretiminde Büyük Başarı: 1 Milyon Ton Üretim ve 80 Milyon TL Tasarruf
Kocasinan'da Agrega Üretiminde Büyük Başarı: 1 Milyon Ton Üretim ve 80 Milyon TL Tasarruf
Melikgazi'de yapay zeka asistanı: Mega hizmette
Melikgazi’de yapay zeka asistanı: Mega hizmette
Kayseri'de ehliyetsiz sürücüler arttı
Kayseri'de ehliyetsiz sürücüler arttı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!