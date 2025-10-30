Büyükkılıç ve Akar'dan İlim Yayma Cemiyeti Ziyareti
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile birlikte İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi'ni ziyaret etti.
Ziyaret sırasında, şube Başkanı Oğuz Memiş ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Büyükkılıç, cemiyetin çalışmalarına dair destek ve başarı dileklerini iletti.
Başkan Büyükkılıç, İlim Yayma Cemiyeti’nin eğitim alanındaki katkılarının önemine vurgu yaparak, bu tür sivil toplum kuruluşlarının topluma sağladığı faydaların altını çizdi. Ziyaretin, Kayseri’deki eğitim faaliyetlerine ve toplumsal dayanışmaya katkıda bulunma amacı taşıdığı belirtildi.