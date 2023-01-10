Büyükkılıç ve başkanlardan KAYMEK Göznuru'na ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kocasinan, Talas ve Hacılar belediye başkanları ile birlikte, 27 farklı branşta, 600 kursiyerin eğitim aldığı KAYMEK Göznuru Tesisi'ni ziyaret etti.

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  • 10.01.2023 14:13
  • Güncelleme: 10.01.2023 15:47
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Büyükkılıç ve başkanlardan KAYMEK Göznuru'na ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kocasinan, Talas ve Hacılar belediye başkanları ile birlikte, 27 farklı branşta, 600 kursiyerin eğitim aldığı KAYMEK Göznuru Tesisi’ni ziyaret etti.

Mesleki eğitim ve kurslar ile Kayserililerin takdirini toplayan Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) çalışmalarını aralıksız sürdürürken, Başkan Büyükkılıç, KAYMEK Göznuru Tesisi’ndeki kursiyerlerle bir araya geldi.

KAYMEK Göznuru Tesisi ziyaretinde Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan eşlik etti.

Alanında uzman eğitmenler tarafından çeşitli branşlarda eğitimler verilen sınıfları tek tek gezerek kursiyerlerle sohbet eden Büyükkılıç ve başkanlar, ayrıca kursiyerlerin el emeği ürünlerini de incelediler.

Başkan Büyükkılıç, 2022-2023 yarıyıl döneminde toplam 27 branşta 600 kursiyerin hizmet verdiğini söyleyerek, “Yüz akımız KAYMEK’imize ve kursiyerlerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Tesislerde verilen hizmet ve sunulan imkânlardan dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür eden kursiyerler ise Büyükşehir’in hizmetlerinden dolayı memnuniyetlerini ifade ettiler.

Tesiste, 2022-2023 yarıyıl döneminde Alüminyum Kabartma, Ahşap Rölyef Yapımı, Yaş Pasta Yapımı, Kırkyama, Bebek Odası, Hazırlama, Dekoratif Örtü Dikimi, Makinede Maraş İşi, Ebru, Tel Kırma Yapımı, Dantel Anglez Yapımı, Hüsn’i Hat, Tezhip, Edirnekari, Çocuk Üst Giysileri Dikimi, Kadın Düz Dar Etek Dikimi, Hazır giyim (Sağlık Çalışanları), Türk Mutfağı, Baklava Yapımı, Takı Yapım Teknikleri, İğne Oyası Yapımı, Elde Kurdele İşi, Gümüş Takı İşlemeciliği, Gümüş Takı İşlemeciliği (Çalışanlar için), Kâğıt Çiçek Yapımı, Makrome Örgü Yapımı, Şiş ve Tığ Örücülüğü ile Oyuncak Bebek Yapımı (Amigurimi) ve Filografi Tekniği olmak üzere 27 branşta kurs açıldı.

KAYMEK Göznuru Tesisi’nde, pazartesi, çarşamba, cuma ve salı, perşembe, cumartesi sabah ve öğle gruplarla beraber toplam 600 kursiyere hizmet veriliyor.

Öte yandan Başkan Büyükkılıç ve beraberindeki heyet, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nı da ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alıp, personele çalışmalarında kolaylıklar dilediler.

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İHA

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