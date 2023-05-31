Büyükkılıç ve Başkanlardan Özhaseki'ye ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları ile birlikte Ankara'da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret etti.

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  • 31.05.2023 16:30
  • Güncelleme: 31.05.2023 17:54
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Büyükkılıç ve Başkanlardan Özhaseki'ye ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları ile birlikte Ankara’da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’yi ziyaret etti.

Yerel yönetim hizmetleri ile Türkiye’ye örnek bir belediyecilik anlayışı sergileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara’da da temaslarına devam ediyor. Başkentte bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunan Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki’yi de AK Parti Genel Merkezi’ndeki makamında ziyaret etti. Kayseri’yi ilgilendiren projelerin de istişare edildiği ziyarette, Büyükkılıç, “İlçe belediye başkanlarımızla birlikte Ankara’da AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mehmet Özhaseki’yi ziyaret ettik” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Ankara’da Kayseri’nin adeta sesi olan Özhaseki’ye desteklerinden dolayı bir kez daha teşekkür etti.

Büyükkılıç’a AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’yi ziyaretinde Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ve Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan da eşlik etti.

İHA

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