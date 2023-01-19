Büyükkılıç ve ilçe belediye başkanlarından yargı mensuplarına ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi, Kocasinan ve Hacılar belediye başkanları ile birlikte Adalet Komisyonu Başkanı Hacı Mustafa Yazıcı, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz ve Baro Başkanı Ali Köse'yi ziyaret etti.

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  • 19.01.2023 10:59
  • Güncelleme: 19.01.2023 16:47
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Büyükkılıç ve ilçe belediye başkanlarından yargı mensuplarına ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi, Kocasinan ve Hacılar belediye başkanları ile birlikte Adalet Komisyonu Başkanı Hacı Mustafa Yazıcı, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz ve Baro Başkanı Ali Köse’yi ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ile birlikte Kayseri Adalet Sarayı’nda yargı mensuplarına ayrı ayrı ziyaretler gerçekleştirdi. Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Belediye başkanlarımızla birlikte Adalet Komisyonu Başkanı Hacı Mustafa Yazıcı, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal’i, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz’ı ziyaret ettik. Yargı mensuplarımıza misafirperverlikleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. Ayrıca ilçe belediye başkanlarımızla birlikte Kayseri Baro Başkanlığı görevine yeniden seçilen Ali Köse’yi ziyaret ederek, kendisine yeni görevinde başarılar diledik” diye konuştu. Yargı mensupları da Başkan Büyükkılıç ve ilçe belediye başkanlarına nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini sundular.

Ziyaret sonunda, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.

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İHA

Kayseri Gündem
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