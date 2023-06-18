Büyükkılıç ve Yılmaz ailelerinin mutlu günü

Bu mutlu günde Büyükkılıç ailesini, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Gökmen Çiçek, Milli Savunma Komisyon Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ve Kayseri protokolü yalnız bırakmadı.

Kayseri’deki bir balo salonunda Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın oğlu Enes Büyükkılıç, Bengisu Yılmaz ile dünya evine girdi. Düğüne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Gökmen Çiçek, Milli Savunma Komisyon Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri protokolü ve sevenleri yalnız bırakmadı. Büyükkılıç ve Yılmaz’ın nikahlarını Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu kıydı. Nikah töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonla Büyükkılıç’ı arayarak çifti tebrik edip, mutluluklar diledi. Çiftin nikah şahitliğini ise Kayseri protokolü yaptı. Ardından çift ile şahitler ve davetliler hatıra fotoğrafı çektirdi.