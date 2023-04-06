Büyükkılıç, yaralıları hastanede ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, depremzedelere yardım için gittikleri Malatya'dan dönen personeli taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu yaşanan kazada yaralananları devi gördükleri hastanelerde ziyaret etti. 

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  • 06.04.2023 11:04
  • Güncelleme: 06.04.2023 11:04
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Büyükkılıç, yaralıları hastanede ziyaret etti

Kaza, Pınarbaşı ilçesi Karahalka mevkiinde gece saat 00:45 sularında meydana geldi. Bağcılar Belediyesi’nden deprem bölgesine yardıma giden personelleri taşıyan otobüs, Malatya dönüşü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Atakan Sırbudak (48), Hayri Ay (48) ve Hilmi Eymen Dinleyici’nin (10) hayatını kaybettiği kazada 19 personel de yaralı olarak Kayseri’deki hastanelere kaldırıldı. 

MEMDUH BÜYÜKKILIÇ’TAN AÇIKLAMA

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kaza sonrası tedavileri devam eden yaralıları ziyaret etti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Büyükkılıç, “Deprem bölgesi Malatya’dan dönüş yapan Bağcılar Belediyesi’ne ait otobüsün Pınarbaşı’nda geçirdiği kaza sonucu Kayseri’deki Fakülte, Devlet, Şehir ve özel hastanemizde yatan yaralıları ziyaret ederek durumları hakkında gerekli bilgileri aldık. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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