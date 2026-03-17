Büyükkılıç: 'Yerel yöneticiler olarak sizlere hizmetkârız'

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin her kesimiyle kurduğu güçlü bağları pekiştirmeye devam ediyor. Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ve CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç ile birlikte esnafla aynı sofrayı paylaştı.

Ahilik kültürünün yaşatıldığı bu anlamlı buluşmada sıcak ve samimi bir şekilde karşılanan ve program boyunca masaları tek tek dolaşan Başkan Büyükkılıç, katılımcıların Kadir Gecesi’ni tebrik ederek vatandaşlarla yakından ilgilendi.

İftar programında esnaf ve sanatkârlara hitap eden Başkan Büyükkılıç, katılımcıların Ramazan ayını ve Kadir Gecesi’ni tebrik ederek, birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı verdi. Büyükkılıç, “Şehrimizi en güzel yönleriyle geleceğe taşımak adına aidiyet duygusuyla sahipleneceğiz” dedi.

“Bu Şehir, Güzel Şehir”

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır’ı tebrik ederek, “Oda başkanlarımızın hepsi pırıl pırıl. İnşallah kenetlenerek, birlikte daha güçlü anlayış içerisinde şehrimizin temsil edilmesine fırsat vermenizi bekliyorum. Bu şehir güzel şehir, bu şehir evliyalar, âlimler şehri. Bu şehir cömert insanların, hayırsever dostların şehri. En önemlisi Ahi Evran’ın yolundan giden gönül insanları siz kardeşlerimizi bağrıma basıyorum, iyi ki varsınız diyorum” şeklinde konuştu.

“Birliğin, Beraberliğin Bereketini Yaşayalım”

Konuşmasında birlik, beraberlik vurgusu yapan Büyükkılıç, “Birliğin, beraberliğin bereketini yaşayalım. ‘Tefrika girmeden bir millete düşman giremez, toplu vurdukça sineler onu top sindiremez’ diyen Akif’in dizelerini unutmayın. Bizim birliğe, beraberliğe şu dönemde çok daha fazla ihtiyacımız var” diye konuştu.

“Yerel Yöneticiler Olarak Sizlere Hizmetkârız”

Başkan Büyükkılıç, Kayserililere hizmetkâr olduklarını dile getirerek, “Yerel yöneticiler olarak biz sizlere hizmetkârız. Bizlere bu hizmet fırsatını verdiğiniz için teşekkür ederiz. Sizlere layık olma adına üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha paylaşıyorum” ifadelerinde bulundu.

Programda konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, esnaf ve sanatkârlar odasına yapılan yatırımların önemine vurgu yaparken, yaklaşan bayram öncesinde vatandaşlara trafik kurallarına uyma çağrısında bulundu. AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ve CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç yaptıkları selamlama konuşmalarda birlik ve dayanışma mesajları verdi.

Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır ise devletin ve yerel yönetimlerin esnafa sunduğu desteklerin önemine dikkat çekerek teşekkürlerini iletti.

Kadir Gecesi’nde Ortak Dua, Ortak Huzur

Mübarek Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdüren Başkan Büyükkılıç, Orgeneral Hulusi Akar Camii’nde yoğun katılımla gerçekleşen programda hemşehrileriyle birlikte ibadet etti.

Gece boyunca edilen dualarda ülke ve İslam âlemi için niyazda bulunulurken, Kayseri’de güçlü birlik ve beraberlik mesajı veren Başkan Büyükkılıç, bu mübarek gecede yapılan duaların kabul olması temennisinde bulunarak toplumsal huzur ve dayanışmanın önemine işaret etti.

Kültürel ve Manevi Zenginliğe Yoğun İlgi

Kayseri’de Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Milli Saraylar Başkanlığı işbirliğinde düzenlenen Kutsal Emanetler Sergisi de vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Sahur vaktine kadar süren ziyaretçi yoğunluğu, şehrin manevi değerlerine olan bağlılığını ortaya koydu. Başkan Büyükkılıç, bu ilginin Kayseri’nin kültürel ve manevi mirasına sahip çıkma bilincinin güçlü bir göstergesi olduğunu vurguladı.