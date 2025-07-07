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Büyükkılıç, Yetim ve Özel Çocuklarla Kahvaltıda Buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hafta sonu mesaisine, AK Parti İl Başkanlığı organizasyonunda Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleşen programda yetim, özel çocuklar ve yakınları ile buluşarak başladı. Başkan Büyükkılıç, buluşmada yaptığı konuşmada yetim ve özel çocukları 'dua kaynağı' olarak niteleyerek, 'İyi ki varsınız, bizlerin dua kaynağısınız' diye konuştu.

Büyükkılıç, Yetim ve Özel Çocuklarla Kahvaltıda Buluştu

Kayseri’de altyapı ve imar gibi yerel yönetim faaliyetlerinin ötesinde sosyal belediyeciliğin ve gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini vermeye, insanı öncelemeye gayret gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, söz konusu insanı merkeze alan faaliyetlerine devam ediyor. Bu doğrultuda, Anadolu Harikalar Diyarı’nda yetim ile özel çocuklar ve yakınları ile kahvaltıda bir araya gelen Büyükkılıç, “Bu güzel cumartesi sabahına, yüreğimizi ısıtan tebessümlerle başladık. Yetim ve özel çocuklarımızla kahvaltı soframızı paylaştık, muhabbet ettik, beraber güldük” ifadelerinde bulundu. 

“Sizler Bizim İçin Çok Önemlisiniz, Bizler İçin Çok Farklısınız”

AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mustafa Tevfik Kürtüncü ile teşkilat mensuplarının da yer aldığı buluşmada, insanların yanında olmanın, insanlara destek olmanın önemli olduğuna işaret eden Başkan Büyükkılıç, “Sizler bizim için çok önemlisiniz, bizler için çok farklısınız. Ben her birinize, güzel ailelerimizin her birine ayrı ayrı minnet duyuyor, teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız” dedi. 

“Yol yaparız, Kaldırım Yaparız, Park-Bahçe Yaparız Ama Önemli Olan Gönüllerde Yer Etmek”

Ecdadın ayağı kırık leyleklere yönelik dahi vakıflar kurmuş olduğunu hatırlatan Büyükkılıç, insanları, çocukları gözetmenin çok daha önemli bir vazife ve sorumluluk olduğunu vurguladı. Büyükkılıç, gönüllerde yer etmenin çok önemli olduğunun da altını çizerek, “Gerek AK Parti’miz olarak, gerekse belediyelerimiz olarak sizlerin hizmetindeyiz. Bundan hiç endişeniz olmasın. Malumunuz Engelsiz Yaşam Merkezi’miz var. Huzurevi’miz var, dua kaynağı olan büyüklerimiz var. Yol yaparız, kaldırım yaparız, park-bahçe yaparız ama önemli olan gönüllerde yer etmek. Gönüllere yol açmak. Gönül insanı olmak” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, sözlerinin sonunda özel misafirlerinden kendilerine dua etmelerini dileyerek, konuklara teşekkürlerini iletti. 

Gerçekleşen buluşmada yetimler, özel çocuklar ve yakınları tek tek ilgilenen Başkan Büyükkılıç, onlarla sohbet etti ve fotoğraf çekindi. 

Haber Merkezi
Yorumlar 1
H.K.K. 07 Temmuz 2025 11:00

Sayın Başkan, "Malumunuz Engelsiz Yaşam Merkezi’miz var." demiş, kaç engelliye ulaşılıyor, bilmek istiyorum.

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