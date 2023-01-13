Büyükşehirden Üniversite Gençliğine proje

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi, 'Sırdaşın Olayım' projesini üniversiteli gençlerle buluşturdu.

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  • 13.01.2023 10:16
  • Güncelleme: 13.01.2023 10:53
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Büyükşehirden Üniversite Gençliğine proje
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi, ’Sırdaşın Olayım’ projesini üniversiteli gençlerle buluşturdu.

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.(KAYMEK), Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi psikolojik her türlü soruna, whatsapp üzerinden sunduğu ücretsiz psiko-sosyal destek hattı ile sesli ve görüntülü psikolojik destek sağlıyor. Gençlerle el ele çözüm bulmayı amaçlayan Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi’nin ‘Sizin engel olarak gördüğünüz hiçbir şey, bizim sizin hayatınıza dokunmamıza engel değil. Hadi söz sizde’ sloganıyla ‘Sırdaşın Olayım’ projesinin tanıtımı tüm hızıyla sürüyor. ’Sırdaşın Olayım’ projesi çerçevesinde uzman psikologlarla, üniversite gençliği bir araya gelerek, psikolojik danışmanlık hizmetinden yararlandı. Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’nde gerçekleşen tanıtım toplantısına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, Gevher Nesibe Kız Yurdu’nda kalan üniversiteli öğrenciler katıldı. Toplantıda konuşan Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, Büyükşehir Belediyesi olarak bu tarz etkinliklerin devam edeceğini belirterek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın gençlere selamlarını iletti. Gençlerin çok önemli olduğunu vurgulayan Öztürk, Başkan Büyükkılıç’ın talimatlarıyla Büyükşehir Belediyesi’nin gençlere yönelik birçok hizmetlerinin olduğunu belirtti.

‘Sırdaşın Olayım’ projesi ile gençlere ücretsiz psikolojik destek sunan, Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi, kendini yalnız hisseden, anlaşılmadığını düşünen, kendini anlatmak isteyen ama kendince bir takım engellerinden dolayı harekete geçemeyen gençlerin destekçisi olmayı sürdürüyor. Ayrıca, psikolojik danışmanlık hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, uzman danışmanlar tarafından gizlilik ve güvenlik tedbirleri çerçevesinde “psiko-sosyal” destek hattına 0537 400 85 00 whatsapp hattı üzerinden ulaşabilecekler.

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İHA

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