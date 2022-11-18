Büyükşehir, 10 günde 447 muhtara eğitim verdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin, kentin ilçelerinde halkın taleplerini ilgili yerlere ileterek, köprü görevi gören muhtarlara yönelik düzenlediği yeni bir eğitim programı, mahalle muhtarları tarafından yoğun ilgi görüyor. Büyükşehir'in uzman kadrosu tarafından 10 günlük süre içerisinde 9 ilçede 447 mahalle muhtarına eğitim verildi.

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  • 18.11.2022 10:32
  • Güncelleme: 18.11.2022 11:16
Büyükşehir, 10 günde 447 muhtara eğitim verdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin, kentin ilçelerinde halkın taleplerini ilgili yerlere ileterek, köprü görevi gören muhtarlara yönelik düzenlediği yeni bir eğitim programı, mahalle muhtarları tarafından yoğun ilgi görüyor. Büyükşehir’in uzman kadrosu tarafından 10 günlük süre içerisinde 9 ilçede 447 mahalle muhtarına eğitim verildi.

Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın muhtarlarla yapılan çalışmalara verdiği özel önem doğrultusunda, muhtarlar aracılığı ile vatandaş ve belediye arasında etkin bir iletişim kanalı oluşturmaya önemli katkılar sunması planlanan, muhtarlara yönelik yeni bir eğitim programını hayata geçirdi. Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.’nin (KAYMEK) Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi birimi uzmanları, yürütülen eğitimlerde muhtarlarla buluşuyor.

Büyükşehir Huzur Çınarı, mahalle muhtarlarının sahada karşılaştığı problemlere yönelik sağlıklı ve hızlı çözümler üretmelerine katkı sağlamak, kişisel gelişimlerine yön vermelerine destek olmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde tüm mahalle muhtarlarına eğitim veriyor. KAYMEK Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi uzman kadrosu, Etkili ve Sağlıklı İletişim Yöntemleri, Sorun Çözme Becerileri ve Stres Yönetimi başlıkları altında eğitim programları gerçekleştiriyor.

8 Kasım 2022’de Yeşilhisar ilçesinde Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın katılımlarıyla başlayan eğitim programı, Yahyalı, Sarıoğlan, İncesu, Bünyan, Akkışla, Develi, Tomarza, Pınarbaşı ile devam etti. 10 günlük süre içerisinde 9 ilçede 447 mahalle muhtarına eğitim verildi.

Mahalle muhtarlarının yoğun ilgi gösterdiği eğitim programı, Özvatan, Felahiye, Sarız, Kocasinan, Melikgazi, Talas ve Hacılar ilçesi ile 30 Kasım 2022’ye kadar sürecek.

Tamamlandığında 16 ilçeyi kapsayacak olan eğitim programı, Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi’nde görev yapan Fatma Kırıcı, Hatice Demirel, Melike Sena Duran, Furkan Kılıç, Müjgan Kocabaş, Muhammed Ali Akdağ, Kübra Nur Ceyhan, Şeyda Özaltun, Gökçe Çiçek İlhan ve Sebahat Bayar’ın yer aldığı uzman ekip tarafından ilçelerin Sosyal Yaşam Merkezleri’nde gerçekleşiyor.

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İHA

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