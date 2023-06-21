Büyükşehir, 12 milyon araca park hizmeti verdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri'de ulaşım faaliyetleri çerçevesindeki otopark hizmetlerini çeşitlendirerek arttırıyor. Bu çerçevede Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, 4 yıllık süreçte toplam 11 milyon 752 bin 694 araca otopark hizmeti gerçekleştirdi.

PAYLAŞ
  • 21.06.2023 12:02
  • Güncelleme: 21.06.2023 14:52
  • 48
Büyükşehir, 12 milyon araca park hizmeti verdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri’de ulaşım faaliyetleri çerçevesindeki otopark hizmetlerini çeşitlendirerek arttırıyor. Bu çerçevede Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, 4 yıllık süreçte toplam 11 milyon 752 bin 694 araca otopark hizmeti gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi, Kayseri’deki ulaşımın kalitesinin arttırılması, hizmetlerin çeşitlendirilmesi adına sürdürdüğü faaliyetlerinde önemli bir yer tutan ve şehrin akıcı bir ulaşım noktasında kritik önem arz eden otopark hizmetlerinde, 2019 yılından bugüne kadar yol kenarı, parkmetre ve katlı otoparklarda milyonlarca araca otopark hizmeti sundu.

Otopark hizmetinde vale devri

Kayseri’deki yol kenarı ve otopark alanlarında Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamaya konulan ve ilgi gören Park Et Vale hizmeti ise vatandaşlar için büyük kolaylık ve tasarruf sağlayan bir uygulama olarak benimsendi. Bu çerçevede Kaleönü ve Kiçikapı Vale hizmet noktalarından, kurulduğu günden bu yana 60 bin 814 kişi faydalandı.

Sizin için ücretsizdir köşesi ile hizmette incelik

Hizmet standardını arttırarak parklanma hizmetlerindeki konfor ve kaliteyi yükseltmeyi hedefleyen, bu noktada da vatandaşlara hizmette incelik sağlayan Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki Kayseri Ulaşım A.Ş. tarafından işletilen Kurşunlu, Hunat ve Bedesten Otoparklarında parklanan sürücülerin ve yolcularının yararlanması amacıyla ücretsiz tekerlekli sandalye, bebek arabası ve şemsiye kullanımı da sunuyor.

Yeni nesil elektrikli araçlara şarj istasyonu

Elektrikli araçlara ilginin arttığı günümüzde, yeni çağın gereklerine de cevap vermeye gayret gösteren Büyükşehir Belediyesi, elektrikli araç şarj ünitelerinin Kurşunlu ve Hunat Otoparklarında kurulumunu gerçekleştirerek, Kayserililere ve yabancılara da hizmet veriyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım A.Ş.’nin parkmetre personelleri ile yol kenarları ve otoparklarda daha hızlı ve kaliteli hizmet vermek için elektrikli scooter kullanımını hayata geçirerek hizmetlerini çeşitlendirdi.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kurban vekaleti ile ilgili merak edilenler

Kurban vekaleti ile ilgili merak edilenler

Yeşilaycı gençler Çanakkale yolcusu

Yeşilaycı gençler Çanakkale yolcusu

Sarıoğlan'ın Doğalgaz kapasitesi artırıldı

Sarıoğlan'ın Doğalgaz kapasitesi artırıldı

Kocasinan'da 'dikey yapı' dönüşümü devam ediyor

Kocasinan'da 'dikey yapı' dönüşümü devam ediyor

'100 apartmana 100 kütüphane' projesine başvurular sürüyor

‘100 apartmana 100 kütüphane’ projesine başvurular sürüyor

3 Kadın hırsızlık suçundan kıskıvrak yakalandı

3 Kadın hırsızlık suçundan kıskıvrak yakalandı

Çok Okunanlar
1
Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

2
38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

3
Memduh Sungur Hakka Yürüdü

Memduh Sungur Hakka Yürüdü

4
Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak'ı karşı karşıya getiren olay

Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak’ı karşı karşıya getiren olay

5
Mehmet Ceylan Hakk'a Yürüdü

Mehmet Ceylan Hakk'a Yürüdü

6
Erciyes'in güzellikleri bu sergide

Erciyes'in güzellikleri bu sergide

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kadın Kooperatifleri Fuarı'nı bir haftada 360 bin kişi ziyaret etti

Kadın Kooperatifleri Fuarı'nı bir haftada 360 bin kişi ziyaret etti

Organize Sanayi'de yağış nedeniyle istinat duvarı yıkıldı

Organize Sanayi’de yağış nedeniyle istinat duvarı yıkıldı

DAHA FAZLA
Dilenci kadının para istediği adam, 'Elin-ayağın tutuyor' deyip saldırdı

Dilenci kadının para istediği adam, 'Elin-ayağın tutuyor' deyip saldırdı

İntihara kalkışan kadın hastaneye kaldırıldı

İntihara kalkışan kadın hastaneye kaldırıldı

Abdullah Gül'ün acı kaybı

Abdullah Gül'ün acı kaybı

İncesu mezarlıklarında bayram temizliği

İncesu mezarlıklarında bayram temizliği

İYİ Parti ilçe başkanından sitemli istifa

İYİ Parti ilçe başkanından sitemli istifa