Büyükşehir, 14 ilçede 227 mahalle yolunu ulaşıma açtı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Daire Başkanlığı ekipleri, yoğun tipi ve etkili olan kar yağışı nedeniyle 14 ilçede kapanan 227 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

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  • 07.02.2023 12:11
  • Güncelleme: 07.02.2023 13:47
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Büyükşehir, 14 ilçede 227 mahalle yolunu ulaşıma açtı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Daire Başkanlığı ekipleri, yoğun tipi ve etkili olan kar yağışı nedeniyle 14 ilçede kapanan 227 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Merkez ve ilçeler olmak üzere toplam 156 araç ve 328 personel ile kardan kapanan yolları açma faaliyetleri yürüten ekipler, çift vardiya uygulaması ile karla etkin mücadelesini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapalı olan Akkışla ilçesinde 6, Bünyan’da 22, Develi’de 25, Felahiye’de 7, Hacılar’da 2, İncesu’da 4, Kocasinan’da 15, Özvatan’da 3, Pınarbaşı’da 45, Sarıoğlan’da 7, Sarız’da 35, Talas’ta 3, Tomarza’da 33 ve Yahyalı ilçesinde 20 mahalle yolu olmak üzere bin 816 kilometrelik yol ağında toplam 227 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Ayrıca ekiplerin, kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle kapalı olan Develi ilçesinde 10, Kocasinan’da 10, Pınarbaşı’da 60, Sarız’da 35, Tomarza’da 20 ve Yahyalı ilçesinde 5 kırsal mahalle yolunu ulaşıma açma çalışmaları sürüyor.

Fen İşleri Ve Park Bahçeler Ekipleri de merkezde karla mücadele ediyor

Merkezde de Fen İşleri Daire Başkanlığı ile Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekipleri çalışmalarını fedakârca sürdürüyor.

Ekipler, ana arterler, cadde ve sokaklarda yol temizleme, tuzlama ve kar küreme çalışmaları yaparken, gece, gündüz demeden ulaşımda kar yağışına bağlı yaşanan zorlukları giderebilmek amacıyla karla mücadeleyi sürdürüyor.

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İHA

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