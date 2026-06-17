Büyükşehir, 300 Fidanı toprakla buluşturdu

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ile Çevre Dostları Derneği iş birliğiyle düzenlenen anlamlı etkinlikte, yüzlerce yeni fidan toprakla buluşturuldu.

Büyükşehir, 300 Fidanı toprakla buluşturdu
Kayseri GündemEditör

Etkinliğe dair açıklamalarda bulunan Park ve Bahçeler Daire Başkanı Enver Şamil Taşcı, şu ifadeleri kullandı,“Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda ağaçlandırma faaliyetlerimizi tüm hızıyla sürdürüyoruz. Şehrimizin estetik dokusunu güçlendiriyoruz. Bugün burada diktiğimiz 300 fidan, geleceğin Kayseri’sine nefes olacak. Yeşil alanlarımızı büyütmeye ve kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Çevre Dostları Derneği Başkanı Gülhanım Coşkun ise doğayı korumanın önemine dikkat çekerek “Doğayı korumak ve Kayseri’yi daha yaşanabilir bir kent kılmak en büyük önceliğimiz” dedi ve desteklerinden dolayı Başkan Büyükkılıç ve Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.


Dikilen fidanların can sularının verilmesiyle tamamlanan etkinlik, bölge sakinleri ve çevre gönüllüleri tarafından büyük takdir topladı.


Öte yandan, Kayseri'de çevre bilincini artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında Melikgazi Belediyesi İlkokulu öğrencileri, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fidanlık Tesisleri'ni ziyaret etti.


Toplam 40 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen organizasyonda, çocuklara uzman personel tarafından fidanlık işleyişi, bitki çeşitleri ve doğanın korunması hakkında detaylı bilgiler aktarıldı. Teorik bilgilendirmenin ardından fidanlık alanını gezen öğrenciler, çiçek dikim etkinliğine katılarak toprağa dokunmanın heyecanını yaşadı.

Etkinlik sonunda minik öğrencilere, günün anısı olarak kendi elleriyle diktikleri çiçekler hediye edildi. Okul yönetimi, öğrencilerin gelişimine ve çevre farkındalığına katkı sağlayan bu anlamlı organizasyon için Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.

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