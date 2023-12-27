Büyükşehir, 6 bin 650 öğrencinin çamaşırlarını ücretsiz yıkadı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin, üniversite öğrencilerine destek için hizmete sunduğu ücretsiz Çamaşır Yıkama Merkezi, bu zamana kadar 6 bin 650 öğrenciye hizmet verdi.

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  • 27.12.2023 12:18
  • Güncelleme: 27.12.2023 12:34
Büyükşehir, 6 bin 650 öğrencinin çamaşırlarını ücretsiz yıkadı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin, üniversite öğrencilerine destek için hizmete sunduğu ücretsiz Çamaşır Yıkama Merkezi, bu zamana kadar 6 bin 650 öğrenciye hizmet verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ‘genç dostu’ anlayışıyla hareket eden Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine her türlü konuda destek olmaya devam ediyor. Büyükşehir’in ücretsiz hizmete sunduğu ve öğrencilerin önemli bir ihtiyacını gideren Çamaşır Yıkama Merkezi, gençlerden yoğun ilgi görüyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin "150. Yılda 150 Proje" çerçevesinde KAYMEK bünyesinde kurduğu Çamaşır Yıkama Merkezi hizmeti, sosyal ve gönül belediyeciliğin en güzel örneklerinden bir tanesi olarak dikkat çekiyor. Çamaşır Yıkama Merkezi, Kayseri’de öğrenim gören üniversite öğrencilerinin ve yatılı olarak öğrenim gören öğrencilerin çamaşırlarını ücretsiz olarak yıkayarak temizliyor.

31 adet çok fonksiyonlu yıkama ve kurutma makinesiyle KAYMEK Akademi tesisinde hizmet veren birimde 6 bin 650 öğrenciye hizmet verildi. Öğrenciler, Çamaşır Yıkama Merkezi’nden çok memnun olduklarını ifade ederken, Başkan Büyükkılıç’a proje için teşekkür ettiler.

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İHA

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