Büyükşehir, AFAD akrediteli kentsel arama kurtarma ekipleri kuruyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat’ta yaşanan yüzyılın deprem felaketinden sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla doğal afetlere karşı alınması gereken tedbirler ve yapılması gerekenlerle ilgili çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, AFAD Akrediteli Kentsel Arama Kurtarma Ekipleri kurmak için belediye personeline arama kurtarma eğitim semineri düzenledi.

“BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OLARAK HEDEFİMİZ KAYSERİ’NİN EN BÜYÜK ARAMA KURTARMA EKİBİNİ KURMAK”

6 Şubat’ta yaşanan yüzyılın deprem felaketinden sonra teorik kısmında çok iyi olunduğu ancak pratik kısmının zayıf olduğunu ifade eden Afet İşleri Daire Başkanı Gonca Arın, Büyükşehir Belediyesi hizmet için eğitimlerle Kayseri’nin en büyük arama kurtarma ekibini kurmak istediklerini dile getirdi. Arın, “En son 6 Şubat’ta gördük ki, teoride çok iyiyiz ama pratikte zayıfız. İşte bu yüzden Afet İşleri Daire Başkanlığı bütün büyükşehir belediyelerinde kuruldu. Öncelikle hedefimiz mümkün olduğunca çok sayıda arama kurtarma ekibi kurmak. Bunun içinde ilk etapta Spor A.Ş. ile ortak bir çalışmaya başladık. Eğitim 4 aşamalı ve 10 gün sürecek bir eğitim. İlkyardım Eğitimi, İnsani Yardım Eğitimi, İtfaiye ile Yangın Eğitimi ve en son arama kurtarma eğitimini alacaksınız. Bundan sonra bir sınava gireceksiniz. Bu sınavı geçen arkadaşlar AFAD’ın eğitimini geçmiş, AFAD’ a akretide olmuş arama kurtarma ekibimizin bir üyesi olacak. Büyükşehir Belediyesi olarak hedefimiz Kayseri’nin en büyük arama kurtarma ekibini kurmak" diye konuştu.

Afet Acil Durum Müdürlüğü Acil Durum Merkezi ve Eğitim Şube Müdürü Hasan Say ise Büyükşehir Belediyesi AFAD Akrediteli Kentsel Arama Kurtarma Ekipleri kurmak için eğitimleri hem teorik hem pratik olarak yapacaklarını ifade ederek, “AFAD olarak, Bizim afetlerde, son afetlerde gördük ki özellikle görev yaptığımız Maraş, Adıyaman ve Hatay üçgeninde maalesef ne kadar insana ihtiyacımız olduğunu sizlerle gördük. Sizler gibi genç, dinamik insanlara özellikle sahada çok çok ihtiyacımız var. Bu süreç içerisinde ilk yardım çok önemli çünkü enkaz içerisinde bulunabilecek insanlara ilk elden siz ulaşacaksınız. Daha sonra insani yardım ve psikolojik desteği bizim AFAD’dan sosyal çalışmacı arkadaşlarımız verecek bu da çok önemli ve en sonunda arama kurtarma eğitimlerini hem teorik hem pratik olarak birlikte yapacağız” dedi.

1999 DEPREMİNİN YIL DÖNÜMÜNDE ANLAMLI ÇALIŞMA

Büyükşehir Belediyesi tarafından 1999 Marmara Depremi’nin yıl dönümünde anlamlı bir çalışmaya imza atarak, AFAD Akrediteli Kentsel Arama Kurtarma Ekipleri kurmak için iştirak ve bünyesindeki personele eğitim seminerinde ilk olarak İlk Yardım Eğitimi verildi. 10 gün sürecek olan eğitimde sırasıyla daha sonra İnsani Yardım Eğitimi, İtfaiye ile Yangın Eğitimi ve en son olarak Arama Kurtarma Eğitimi verilecek.