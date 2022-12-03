Büyükşehir, ana arterdeki yol genişletme ve şerit düzenleme çalışmalarını tamamladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin önemli ana arterlerinden Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda, 47 iş makinesi ve 100'e yakın personelle gece gündüz yürütülen yol genişletme ve şerit düzenleme çalışmalarının, geceden sabah saatlerine kadar süren bin 400 ton asfalt serim işlemi ile tamamlandığını belirtti.

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  • 03.12.2022 11:33
  • Güncelleme: 03.12.2022 13:05
Büyükşehir, ana arterdeki yol genişletme ve şerit düzenleme çalışmalarını tamamladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin önemli ana arterlerinden Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nda, 47 iş makinesi ve 100’e yakın personelle gece gündüz yürütülen yol genişletme ve şerit düzenleme çalışmalarının, geceden sabah saatlerine kadar süren bin 400 ton asfalt serim işlemi ile tamamlandığını belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, şehrin önemli ana arterlerden biri olan ve her gün binlerce aracın geçiş yaptığı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’ndaki hummalı yol genişletme ve şerit düzenleme çalışmalarını tamamladı. Çalışmanın ardından Büyükşehir Belediyesi ekipleri son çevre düzenleme işlemlerini de bitirmek için kolları sıvadı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, mesai kavramı gözetmeksizin, gece gündüz, yağmur ve çamur demeden 47 iş makinesi ve 100’e yakın personelle kısa sürede tamamlanan çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, gece gündüz demeden Kayseri için çalışmaya devam ettiklerini kaydederek, “Merkezi noktada önemli bir ana arter olan Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’mızdaki çalışmalar, ekiplerimizin mesai kavramı gözetmeksizin yürüttüğü gayretli çalışmalarla tamamlandı. Gece saatlerinde 10.00’da başlayan bin 400 ton asfalt serimi işini ekiplerimiz sabah 07.00’de bitirdi. Bulvarın, Melikgazi Belediyesi önündeki araç alt geçidi ile Barış Manço Parkı yakınlarındaki yaya üst geçidi arasındaki kesiminde yol genişletme ve şerit düzenleme işlemlerini hamdolsun sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdik. Sadece küçük çevre düzenlemesi detayları kaldı, ekiplerimiz son düzenlemeleri de gerçekleştiriyorlar” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, çalışmalar çerçevesinde Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince, söz konusu güzergâh boyunca devam eden ve 4 metre genişliğe sahip olan refüjün 1 metre olarak yeniden düzenlendiğini, bu sayede elde edilen genişliğin yol şeridine ilave edildiğini belirtti.

Büyükşehir Belediyesi olarak kentin birçok noktasında yol yapım ve çevre düzenleme çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürdüklerini dile getiren Büyükkılıç, “Sadece Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’mızdaki bu çalışma alanında 35 kamyon, 3 ekskavatör, 4 yükleyici kepçe, 3 kazıcı-yükleyici kepçe, 1 greyder, 1 silindir olmak üzere 47 iş makinesi ve 100’e yakın personel görev yaptı. Çalışma neticesinde de bin 400 ton asfalt sermiş olduk” dedi.

Başkan Büyükkılıç, gece gündüz fedakarca görev yapan Büyükşehir Belediyesi personeline teşekkür ederek, Kayseri ulaşımının daha da iyi noktalara gelmesi için gayretle çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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İHA

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