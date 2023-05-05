Anadolu Harikalar Diyarı Spor Tesisleri hizmete başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş. kentte spor faaliyetlerini sürdürüyor. Bu çerçevede Spor A.Ş., Anadolu Harikalar Diyarı Spor Tesisleri'ni sporseverlerin hizmetine açtı.

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  • 05.05.2023 11:20
  • Güncelleme: 05.05.2023 14:32
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Anadolu Harikalar Diyarı Spor Tesisleri hizmete başladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş. kentte spor faaliyetlerini sürdürüyor. Bu çerçevede Spor A.Ş., Anadolu Harikalar Diyarı Spor Tesisleri’ni sporseverlerin hizmetine açtı.

Kayseri’de gerek amatör, gerek profesyonel sporcuların ve gerekse tüm vatandaşların sportif faaliyetlerine imkân tanıyan Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., Anadolu Harikalar Diyarı Spor Tesisleri’nin kapılarını sporcu ve vatandaşlara açtı.

Haftanın 7 günü sabah 08.00’den akşam 22.00’ye kadar hizmet

Anadolu Harikalar Diyarı Spor Tesisleri’nin kapılarını açan Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., tesislerdeki ‘3 halı saha, 8 tenis kortu, 1 plaj voleybolu, plaj futbolu, 1 basketbol ve 2 voleybol sahası’ olmak üzere tüm sportif donanımını sporseverlerin hizmetine sundu. Anadolu Harikalar Diyarı Spor Tesisleri’ndeki spor okulları çerçevesinde, 6-15 yaş arası basketbol, futbol, tenis, 16-65 yaş arası yetişkin gruplar için ise tenis eğitimleri veriliyor. Öte yandan sezon boyunca farklı yaş gruplarına yönelik birbirinden özel turnuvalar da düzenleniyor.

Kayseri’de profesyonel spor faaliyetlerinin gözdesi olan Büyükşehir Spor A.Ş.’nin Anadolu Harikalar Diyarı Spor Tesisleri, haftanın 7 günü 08.00-22.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

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İHA

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