- Haberler
- Resmi İlanlar
- büyükşehir bayram
büyükşehir bayram
Bakmadan Geçme
Milletvekili Çopuroğlu; “Sahadayız, dinliyoruz, not alıyoruz”
Başkan Yalçın’a Turizme Katkı Onur Ödülü
Kayseri'de Mavi Marmara Şehitleri için Gıyabi Cenaze Namazı Kılınacak
Sarıoğlan Çiftlik Mevkiinde kaza: 7 yaralı
Başkan Büyükkılıç, Sıfır Atık Mutfakta Öğrencilerle Çorba Pişirdi
Kaybis 1000 bisikletle hizmet veriyor: Ama ne yazık ki hâlâ Kayseri'de ‘tecritli bisiklet yolu’ yok!
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!