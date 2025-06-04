büyükşehir bayram

büyükşehir bayram

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Milletvekili Çopuroğlu 'Sahadayız, dinliyoruz, not alıyoruz'
Milletvekili Çopuroğlu; “Sahadayız, dinliyoruz, not alıyoruz”
Başkan Yalçın'a Turizme Katkı Onur Ödülü
Başkan Yalçın’a Turizme Katkı Onur Ödülü
Kayseri'de Mavi Marmara Şehitleri için Gıyabi Cenaze Namazı Kılınacak
Kayseri'de Mavi Marmara Şehitleri için Gıyabi Cenaze Namazı Kılınacak
Sarıoğlan Çiftlik Mevkiinde kaza: 7 yaralı
Sarıoğlan Çiftlik Mevkiinde kaza: 7 yaralı
Başkan Büyükkılıç, Sıfır Atık Mutfakta Öğrencilerle Çorba Pişirdi
Başkan Büyükkılıç, Sıfır Atık Mutfakta Öğrencilerle Çorba Pişirdi
Kaybis 1000 bisikletle hizmet veriyor: Ama ne yazık ki hâlâ Kayseri'de 'tecritli bisiklet yolu' yok!
Kaybis 1000 bisikletle hizmet veriyor: Ama ne yazık ki hâlâ Kayseri'de ‘tecritli bisiklet yolu’ yok!
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