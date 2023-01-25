Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç: “Sanayicimiz çalıştıracak eleman arıyor, illa kamu olacak diye bir şey yok”

İstanbul Mobilya Fuarı, İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi’nde dün açıldı. 29 Ocak Pazar gününe kadar devam edecek. Fuarda Kayseri’den de 180’i aşkın firma stant açarak ürünlerini sergilemeye başladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da mobilya fuarının 2’nci gününde stantları ziyaret etti.

Stant gezisi sonrası açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, “Mobilyanın başkenti Kayseri, şu anda İstanbul’da. Buradaki katılımcıların çoğunluğunu oluşturuyor. Kayseri’mizde üretilen mobilyalarımızı sergilemek suretiyle yurtiçinden ve yurtdışından gelecek olan alıcılara pazarlama açısından hem şehrimizi tanıtıyorlar hem mobilya çeşitliliğini paylaşıyorlar. Kayserimize en büyük tanıtım aracı oluyorlar. Daha büyük fuar alanı açmak bizim gündemimizde yok ancak Cumhurbaşkanımızın yapacağına inanıyorum, o yönde bir sıkıntı olmaz. Tabi ki işin görsel yanı ama en çok da e-ticaret üzerinden ya da dijital platformda ürünleri sergileme bağlamında da çalışmaları olduğunu biliyorum. Onu da en iyi değerlendirecek olan Kayseri’deki firmalarımız ve kuruluşlarımız” diye konuştu.

Sanayicinin çalıştıracak eleman aradığını da vurgulayan Büyükkılıç, “Kayseri’mizin güzel insanlarına sesleniyorum, az önce organize sanayimizin ve KAYMOS’umuzun Başkanı dediler ki; ‘Başkanım bize 10 bin çalışacak eleman lazım.’ Buradan sesleniyoruz, illa kamu olacak diye bir şey yok. Helal ekmekle, alnının teriyle evine ekmek götürmek isteyen vatandaşlarımızın her birini gerek Organize Sanayi Başkanlığına gerek İŞ-KUR’a gerekse Kayseri Büyükşehir Belediyesindeki Kariyer Merkezimize başvurmalarını bekliyoruz. Yeter ki hak ederek çalışmayı rızkını temin etmeyi amaçlasınlar, üretsinler kazansınlar” şeklinde konuştu.