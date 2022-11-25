Büyükşehir Belediye Meclisi İkinci Birleşimi Yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı'nın ikinci birleşimi, Başkanvekili Mehmet Savruk başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 37 maddelik gündem karara bağlanırken, 2023 Mali Yılı Performans Programı teklifi ile Büyükşehir Belediyesi ve 16 ilçenin 2023 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi ile ilgili hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporu görüşüldü.

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  • 25.11.2022 17:51
  • Güncelleme: 25.11.2022 19:18
Büyükşehir Belediye Meclisi İkinci Birleşimi Yapıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı’nın ikinci birleşimi, Başkanvekili Mehmet Savruk başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 37 maddelik gündem karara bağlanırken, 2023 Mali Yılı Performans Programı teklifi ile Büyükşehir Belediyesi ve 16 ilçenin 2023 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi ile ilgili hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporu görüşüldü.

Büyükşehir Belediyesi 2022 Yılı Kasım Ayı Meclis Toplantısı ikinci birleşimi Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Savruk başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapıldı. Başkanvekili Savruk, meclis öncesi toplumun alın yazısını yazan, öğrencileri hayata hazırlayan öğretmenlerin gününü kutladı. Toplantıda, 37 gündem maddesi müzakere edilerek, karara bağlandı. Ticaret Borsası tarafından Kocasinan ilçesi Elmalı mevkiinde kurulması planlanan Kayseri Kocasinan Tarıma Dayalı İhtisas Jeotermal Kaynaklı Seracılık Organize Sanayi Bölgesi sınırı dışındaki 50 metrelik alanın yapılaşmaya kapatılması talebi önergesi verildi. Meclis, bu önergeyi ve talebi oy birliği ile kabul etti. Meclis üyeleri, 2023 Mali Yılı Performans Programı teklifi ile Büyükşehir Belediyesi ve 16 ilçenin 2023 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi ile ilgili hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporu’nu görüştü. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı’nın ikinci birleşimi toplantısında, 16 ilçenin bütçe ve bütçe kararnamesi de meclis üyelerince kabul edildi. Maddelerle ilgili meclis üyelerinin görüşlerinin alındığı meclis toplantısının ardından, Başkanvekili Savruk, mecliste alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu.

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İHA

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Büyükşehir Belediye Meclisi İkinci Birleşimi Yapıldı

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