Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı'nda 104 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

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  • 17.05.2023 16:39
  • Güncelleme: 17.05.2023 17:21
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Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı’nda 104 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2023 Yılı Mayıs Ayı Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Savruk başkanlığında, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Mecliste 88 asıl 104 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek, karara bağlandı.

Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Savruk, gündem maddelerine geçmeden önce yaptığı kısa konuşmada, “Bir seçimi daha geride bıraktık. Yapılan seçimlerin ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum” derken, ayrıca tüm annelerin de Anneler Günü’nü kutladı.

Gündem maddeleri arasında yer alan Erciyes dağını kaplıca turizmine kazandırmak amacıyla açılması planlanan Jeotermal Sondaj Kuyusunun ortak proje kapsamına alınması ve mali destek sağlanması için Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile İş Birliği Protokolünü ve bu protokol kapsamında geliştirilecek proje bazlı protokolleri imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebi görüşüldü. Talep, oy birliği ile kabul edildi.

Mecliste, belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 1’i cenaze taşıma aracı olmak üzere 3 aracın Akkışla Belediyesi’ne tahsis edilmesi talebini görüşen meclis üyeleri, bu talepleri oy birliği ile kabul etti.

Gündem maddeleri ile ilgili meclis üyelerinin görüşlerinin alındığı meclis toplantısının ardından, Başkanvekili Savruk, mecliste alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu.

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İHA

Kayseri Gündem
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