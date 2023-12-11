Büyükşehir Belediye Meclisinde 72 madde karara bağlandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı, Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 72 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2023 Yılı Aralık Ayı Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Mecliste 30 asıl, 42 ek olmak üzere toplam 72 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek, karara bağlandı. Meclis üyeleri; Melikgazi ilçesi, Erenköy Mahallesi’nde yer alan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde bulunan İl Halk Kütüphanesi’nin Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi talebini görüştü. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, yeni yapılan İl Halk Kütüphanesi hakkında bilgiler vererek, 6 bin 100 metrekare inşaat alanında, 240 bin kitap kapasiteli, 1000 kişilik aynı anda hem konferans salonu hem diğer yerleri kullanabilme kapasiteli, çocuk kütüphanesi, bireysel ve grup çalışma odaları, amfi, atölye gibi mekânların yer alacağını söyledi. Elcuman projenin, bakanlık ile birlikte tasarladıkları son derece modern, daha açık ve şeffaf bir kütüphane olduğunu, şehre çok güzel bir eser kazandırdıklarını kaydetti. Başkan Büyükkılıç, İl Halk Kütüphanesi’ne ilişkin yaptığı konuşmasında, yeni kütüphanenin kente yakıştığını belirterek; “İçinin donanımı hariç, 120 milyon TL maliyeti var, hayırlı, uğurlu olsun. Şehrimize yakıştı, tamamlanma aşamasına geldi. Kültür Bakanlığımızdan içinin donanımı ile ilgili gerekli destekleri alacağız. Hem üniversitemize yakın olması hem de gençlerimize olması açısından hayırlı olsun” ifadelerinde bulundu. Talebi meclis üyeleri, oy birliği ile kabul etti. Meclis, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan İncesu ilçesi, Bahçelievler Mahallesi’nde yer alan Yufka Evi Binası’nın İncesu Belediyesi’ne devrinin yapılması ve ilgili protokolü imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç veya Genel Sekreter Av. Hüseyin Beyhan’ a yetki verilmesi talebini de görüştü. Talep, meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi.

Mecliste, Melikgazi ilçesi, Erenköy Mahallesi’nde yer alan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde bulunan ’3 Adet Bisiklet ve Elektrikli Araç Kiralama’ alanının kiraya verilmesi, yine ’Mini Golf’ alanının kiraya verilmesi için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümeni’ne yetki verilmesi talepleri ayrı ayrı görüşüldü. Rapor, meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi. Gündem maddeleri ile ilgili meclis üyelerinin görüşlerinin alındığı meclis toplantısının ardından, Başkan Büyükkılıç, mecliste alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu.