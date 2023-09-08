Büyükşehir Belediyesi, ‘2024 Yılı Spor Şehri’ için ACES Europe’a başvurdu

Büyükşehir Belediyesi, Kayseri’nin ‘2024 Yılı Spor Şehri’ unvanı alması için Spor A.Ş. adına; her yıl ‘Dünya, Avrupa başkenti, şehir, ada, topluluk ve spor kasabası’ gibi ödüller veren, Avrupa Komisyonu, Birleşmiş Milletler, UNESCO, Bilim ve Kültür Örgütü’nün resmi ortağı olan ACES Europe Derneği’ne başvurdu.

Spor A.Ş.’nin başvurusu için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Azerbaycan Milletvekili Mushfig Jafarov, ACES Europe Komitesi Genel Sekreteri Hugo Alonso, kurul üyeleri Ave Sats ve Lukas Vorel ile makamında görüşmelerde bulundu. ACES Europe’nin 4 kişilik heyeti, görüşmelerin ardından Spor A.Ş. tesislerinde spor faaliyetlerini incelemek üzere ziyarette bulundu.

Heyetin Spor A.Ş. spor tesislerine ziyaretleri esnasında konuşan Başkan Büyükkılıç, “Spor şehri Kayserimiz için 2024 yılı Avrupa Spor Şehri unvanı alması için başvurumuzu yaptık. Bu başvuru kapsamında şehrimizdeki spor tesislerini ve spor faaliyetlerini görmek üzere şehrimize gelen ACES Komitesi Genel Sekreteri Hugo Alonso, kurul üyeleri Ave Sats ve Lukas Vorel ile can kardeşimiz Azerbaycan Milletvekili Mushfig Jafarov belediyemizi ziyaret etti” şeklinde konuştu.