Büyükşehir Belediyesi 5'inci Empati Parkuru'nu açıyor
Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşlara yönelik Besime Özderici Özel Engelsiz Yaşam Merkezi'nin 5'inci Empati Parkuru'nu kuracak. 5 ve 6 Eylül tarihlerini kapsayan etkinlik, Kayseri Park AVM'de düzenleniyor.
- 04.09.2023 18:24
- Güncelleme: 04.09.2023 18:24
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin engelli vatandaşlara yönelik faaliyet ve etkinlik sürdüren Besime Özderici Özel Engelsiz Yaşam Merkezi’nin 5’inci Empati Parkuru’nu kuruyor. Parkur, engelli bireylerin gündelik hayatta neler yaşadıklarına dair bireylerin birbirini daha iyi anlaması ve sosyal hayata katılımlarında farkındalık yaratmayı amaç ediniyor.
Parkur, 5 ve 6 Eylül günlerinde Kayseri Park Alışveriş Merkezi’nde olacak ve 10.00 ile 20.00 saatleri arasında düzenlenecek.
1ha
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