Büyükşehir'den Eğitime Destek: Arif Molu Anadolu Lisesi' Yeniledi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 32 derslik, 1 konferans salonu, 2 mescit, koridorlar ve merdivenlerin tavan ve duvar yüzeylerinin boyalarını yeniledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı atölyeler ekibi ile İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı’na bağlı Teknik Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 32 derslik, 1 konferans salonu, 2 mescit, koridorlar ve merdivenlerin tavan ve duvar yüzeylerinin boyaları yenilendi.

Yarıyıl tatilinde ihtiyaç doğrultusunda eğitim yuvalarına çeşitli tamirat, tadilat ve yenileme çalışmaları ile destek sunan Büyükşehir Belediyesi, Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni yeni eğitim dönemine daha nezih bir şekilde hazır hale getirmiş oldu.

Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idareci ve öğretmenleri, çalışmadan dolayı Başkan Büyükkılıç ve Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini ilettiler.

Haber Merkezi

