Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy aday adaylığı için istifa etti

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem TBMM Milletvekilliği Seçimleri, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak. Seçim öncesi milletvekili olmak isteyen kamu çalışanları da bir bir istifa ediyor. Son olarak Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy da, milletvekili aday adaylığı başvurusu yapmak üzere görevinden istifa etti.

Özsoy’un, AK Parti'den aday adaylığı için başvuruda bulunacağı öğrenildi.