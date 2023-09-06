Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nin engelli kaplanı: Umay

Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nde 150 tür, 1600 hayvana ev sahipliği yapıyor. Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ekiplerince, hayvanlara yaz ve kış aylarında hayvan sağlığı ile ilgili koruyucu uygulamalar ve beslenmeleri için ayrı çalışmalar yapılarak, misafirlere iyi şartlar sunuluyor. Öte yandan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nde engelli dünyaya gelen ve Umay adı verilen kaplana, yaklaşık 10 yıldır Büyükşehir Belediyesi personelleri tarafından bakılıyor.



“DOĞUŞTAN ENGELLİ OLDUĞU İÇİN ÖZEL OLARAK İLGİLENİYORUZ”

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hekimi Kaan Erkekoğlu, doğuştan engelli olan Umay’a özel şartlarda bakıldığını ve özel diyetler uyguladıklarını ifade etti. Erkekoğlu, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Hayvanat bahçemiz bünyesinde doğan engelli bir kaplanımız var. Yaşı ilerledi ama doğuştan engelli olduğu için özel olarak ilgileniyoruz. Özel diyetler sağlıyoruz. Çünkü fazla kilo almasını istemiyoruz. Hareket kapasitesini arttırmak için günlük olarak egzersizlerini sağlıyoruz. Diğer hayvanlardan farklı olarak da barınma ortamının iyi olması gerekiyor, bu yüzden özel olarak ilgileniyoruz. Elimizden geldiği kadar anne şefkati ile ilgileniyoruz” ifadelerini kullandı.