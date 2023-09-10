Büyükşehir belediyesi ile Jeoloji mühendisleri istişare yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kenti depremlere karşı dirençli hale getirme çalışmaları çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlarla istişare toplantıları düzenleyerek çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcı Hamdi Elcuman, Jeoloji Mühendisleri Odası Kayseri Temsilcisi Mustafa Umut Özdemir ve mühendisler ile birlikte istişare toplantısı düzenledi.

PAYLAŞ
  • 10.09.2023 11:05
  • Güncelleme: 10.09.2023 12:16
Büyükşehir belediyesi ile Jeoloji mühendisleri istişare yaptı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kenti depremlere karşı dirençli hale getirme çalışmaları çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlarla istişare toplantıları düzenleyerek çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcı Hamdi Elcuman, Jeoloji Mühendisleri Odası Kayseri Temsilcisi Mustafa Umut Özdemir ve mühendisler ile birlikte istişare toplantısı düzenledi.

6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, depremden etkilenen illerde depremzede vatandaşların yardımına koşan Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan da Kayseri’yi depreme karşı dirençli hale getirme çalışmalarına başladı. Bu çerçevede ilgili kamu kurum ve kuruluşları düzenlenen istişare toplantıları çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kayseri Jeoloji Mühendisleri Odası Kayseri İl Temsilciliği yönetimi ile istişare toplantısı gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıya Elcuman’ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanı Gonca Arın, Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Mustafa Umut Özdemir ve mühendisler katıldı. Toplantı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, “Şehrimizi afetlere dirençli hale getirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Bu çerçevede ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşmeler yapıyoruz. Jeoloji mühendisleri odası yönetimi ile bir araya geldik, deprem konusunda yapacağımız çalışmalar ile ilgili istişarelerde bulunduk. İlgili tüm kurumlar ve bilim insanlarıyla görüşmelerimize ve çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları ve konu hakkındaki hassasiyetleri doğrultusunda önemli kentsel dönüşüm projelerinin tamamlanmakta olduğuna dikkat çeken Elcuman, Büyükkılıç başkanlığında Kayseri’yi depreme karşı daha dirençli bir kent haline getirme amacıyla gayret göstereceklerini vurguladı.

Kayseri Jeoloji Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Mustafa Umut Özdemir de istişare toplantısı için Elcuman nezdinde Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Güney Afrikalı turistlerin Soğanlı Vadisi'nde renkli anları

Güney Afrikalı turistlerin Soğanlı Vadisi'nde renkli anları

Benzin ve motorine zam beklentisi

Benzin ve motorine zam beklentisi

TFF 3. Lig 1. Grup

TFF 3. Lig 1. Grup

Kayseri'de kadın kooperatifleri ürünlerini satış ofislerinde vatandaşlarla buluşturuyor

Kayseri'de kadın kooperatifleri ürünlerini satış ofislerinde vatandaşlarla buluşturuyor

Talas'ta piknik havasında kış hazırlıkları

Talas'ta piknik havasında kış hazırlıkları

Yapay zekadan en fazla hangi meslekler etkilenecek?

Yapay zekadan en fazla hangi meslekler etkilenecek?

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

2
Develi'de Zara rüzgarı esti

Develi’de Zara rüzgarı esti

3
İki grup arasında çıkan kavgada tabanca ile ateş açıldı

İki grup arasında çıkan kavgada tabanca ile ateş açıldı

4
Develi'de Kıraç rüzgarı esti

Develi’de Kıraç rüzgarı esti

5
Melikgazi'de asfalt atağı sürüyor

Melikgazi'de asfalt atağı sürüyor

6
Abdullah Soyak Hakk'a yürüdü

Abdullah Soyak Hakk'a yürüdü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Palancıoğlu 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılını Kutladı

Başkan Palancıoğlu 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılını Kutladı

Başkan Çolakbayrakdar: 'Kayseri'nin en büyük tesisi, her alanda hizmet verecek'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Kayseri'nin en büyük tesisi, her alanda hizmet verecek'

DAHA FAZLA
Kocasinanlı Milli Sporcu Arslantürk Avrupa Şampiyonu Oldu

Kocasinanlı Milli Sporcu Arslantürk Avrupa Şampiyonu Oldu

Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

Akkışla'ya 5.5 Milyon TL'lik Süt İşleme Tesisi

Akkışla'ya 5.5 Milyon TL'lik Süt İşleme Tesisi

Spor A.Ş.'den Görkemli Dönem Sonu Etkinliği

Spor A.Ş.'den Görkemli Dönem Sonu Etkinliği

Büyükşehir belediyesi ile Jeoloji mühendisleri istişare yaptı

Büyükşehir belediyesi ile Jeoloji mühendisleri istişare yaptı