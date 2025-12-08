Büyükşehir Belediyesi, İller Bankası'ndan 1 milyar 550 milyon lira kredi talep etti

Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısı, Başkan Memduh Büyükkılıç başkanlığında toplantı salonunda gerçekleşti. Toplantıda 63 asıl 28 ek gündem olmak üzere 91 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

1 MİLYAR 550 MİLYONLUK KREDİ TALEBİ

Toplantıda, Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek çeşitli projeler için İller Bankası’ndan 1 milyar 550 milyon lira değerinde kredi talebi görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi. Kredinin 60 ay vade ve yüzde 24-28 faiz oranı ile ödeneceği öğrenildi.

KASKİ’YE 250 MİLYON

Muhtelif altyapı projeleri (içme suyu ve kanalizasyon) için, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından İller Bankası A.Ş.’den 250 milyon TL kredi talebi kabul edildi.

KATLI KAVŞAK PROJELERİ İÇİN 750 MİLYON

15 Temmuz Bulvarı ve Mehmet Özhaseki Bulvarı arası imar yolu ve katlı kavşak yapım

işi için İller Bankası A.Ş.den 250 milyon, Hulusi Akar Bulvarı ile Dr. Sami İpek Caddesi kesişimi katlı kavşak yapımı işi için İller Bankası A.Ş.den 250 milyon, Osman Kavuncu Bulvarı ile organize girişi katlı kavşak yapımı işi için İller Bankası A.Ş.’den 250 milyon TL olmak üzere Büyükşehir Belediyesi, il genelinde çeşitli bölgelerde yapacağı katlı kavşak yapım işi için İller Bankası’ndan toplam 750 milyon TL kredi talep etti. Söz konusu gündem maddeleri, meclis toplantısında meclis üyelerinin görüşlerini belirtmesi ile birlikte oy birliği ile kabul edildi.

ASFALT YAPIM İŞLERİ İÇİN TOPLAM 550 MİLYON

Meclis toplantısında ayrıca Kayseri’nin muhtelif yerlerinde sıcak asfalt kaplaması yapılması işi için İller Bankası A.Ş.’den 250 milyon, muhtelif kırsal mahalle yollarına sıcak asfalt yapımı işi için İller Bankası

A.Ş.’den 200 milyon, muhtelif kırsal mahalle yollarına sathi kaplama asfalt yapımı işi için İller

Bankası A.Ş.’den 100 milyon TL olmak üzere Büyükşehir Belediyesi, İller Bankası’ndan toplam 550 milyon TL kredi talebi görüşülerek karara bağlandı.