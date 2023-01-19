Büyükşehir belediyesi, küçük kızın isteğini karşılıksız bırakmadı

 Kayseri'de 3 yaşındaki kızına 'sen korkma diye sokak lambası koymuşlar' diyen anneye kızından gelen 'Büyükşehir Belediyesi beni çok mu seviyor?' sorusu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yanıtsız kalmadı.

PAYLAŞ
  • 19.01.2023 18:57
  • Güncelleme: 19.01.2023 18:57
  • 49
Büyükşehir belediyesi, küçük kızın isteğini karşılıksız bırakmadı

Ekipler, küçük kıza ‘Seni Seviyoruz Burcu’ diyerek video yayınladı.
Kayseri’de 3 yaşındaki kız çocuğu Burcu’nun annesi, Büyükşehir Belediyesine sosyal medya üzerinden; ‘Kızıma uyku saati gelince Belediye sen uyu diye elektriği kapattı, sen korkma diye sokak lambası koymuşlar, bak senin için park yapmışlar’ diyordum. Kızım dün, ‘anne Büyükşehir Belediyesi beni çok mu seviyor’ diye sordu. Rica etsem kızımı çok sevdiğinizi söyleyebilir misiniz?’ diyerek belediyenin sosyal medya hesabına bir paylaşım yaptı. O paylaşıma yanıt gecikmedi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ‘Burcu seni çok seviyoruz’ diyerek küçük kızın isteğini karşılıksız bırakmayarak paylaşımda bulundu.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Jandarmadan 'Huzur ve Güven' Uygulaması

Jandarmadan 'Huzur ve Güven' Uygulaması

Narkotik ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor: 8 gözaltı

Narkotik ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor: 8 gözaltı

Başkan Büyükkılıç, 16 İlçeyi Hizmetle Buluşturdu

Başkan Büyükkılıç, 16 İlçeyi Hizmetle Buluşturdu

Kayseri OSB Davasında 5. duruşma görüldü

Kayseri OSB Davasında 5. duruşma görüldü

İYİ Parti'li Özhan'dan, 'Sinan Ateş ismi bir caddeye verilsin' başvurusu

İYİ Parti’li Özhan’dan, ‘Sinan Ateş ismi bir caddeye verilsin’ başvurusu

Semt Pazarında meyve-sebze fiyatları | 19.01.2023

Semt Pazarında meyve-sebze fiyatları | 19.01.2023

Çok Okunanlar
1
Sinan Chef, yeniden açıldı

Sinan Chef, yeniden açıldı

2
Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

3
Hamdi Bakan hayatını kaybetti

Hamdi Bakan hayatını kaybetti

4
Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

5
Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

6
İnfaz koruma memuru ölü bulundu

İnfaz koruma memuru ölü bulundu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Büyükşehir belediyesi, küçük kızın isteğini karşılıksız bırakmadı

Büyükşehir belediyesi, küçük kızın isteğini karşılıksız bırakmadı

Milli Eğitim Müdürü Teltik, öğretmenlerden ödev vermemelerini istedi

Milli Eğitim Müdürü Teltik, öğretmenlerden ödev vermemelerini istedi

DAHA FAZLA
Kayseri'de 'Yerel Medya Buluşmaları' gerçekleşti

Kayseri’de ‘Yerel Medya Buluşmaları’ gerçekleşti

İş hanında Sinan Ateş detayı

İş hanında Sinan Ateş detayı

Çaldığı silahı toprağa gömmüş, paraları odunluğa saklamış

Çaldığı silahı toprağa gömmüş, paraları odunluğa saklamış

İl Koordinasyon Kurulu, Vali Çiçek Başkanlığında toplandı

İl Koordinasyon Kurulu, Vali Çiçek Başkanlığında toplandı

DEAŞ üyesi şahıs jandarmadan kaçamadı

DEAŞ üyesi şahıs jandarmadan kaçamadı