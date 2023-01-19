Büyükşehir belediyesi, küçük kızın isteğini karşılıksız bırakmadı

Ekipler, küçük kıza ‘Seni Seviyoruz Burcu’ diyerek video yayınladı.

Kayseri’de 3 yaşındaki kız çocuğu Burcu’nun annesi, Büyükşehir Belediyesine sosyal medya üzerinden; ‘Kızıma uyku saati gelince Belediye sen uyu diye elektriği kapattı, sen korkma diye sokak lambası koymuşlar, bak senin için park yapmışlar’ diyordum. Kızım dün, ‘anne Büyükşehir Belediyesi beni çok mu seviyor’ diye sordu. Rica etsem kızımı çok sevdiğinizi söyleyebilir misiniz?’ diyerek belediyenin sosyal medya hesabına bir paylaşım yaptı. O paylaşıma yanıt gecikmedi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ‘Burcu seni çok seviyoruz’ diyerek küçük kızın isteğini karşılıksız bırakmayarak paylaşımda bulundu.