Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısı yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı, Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 94 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

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  • 10.07.2023 18:55
  • Güncelleme: 10.07.2023 18:55
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Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısı yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2023 Yılı Temmuz Ayı Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç başkanlığında, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

Mecliste 52 asıl, 42 ek olmak üzere toplam 94 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek, karara bağlandı.

AFET İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI’NIN USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ ONAYLANDI

Meclis üyeleri, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu’nu görüşerek, oy birliği ile kabul etti.

Meclis, KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2023 Yılı Ücret Tarifeleri’nin KASKİ Genel Kurulu sıfatıyla incelenerek, karara bağlanması talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporu’nu görüştü. Rapor, meclis üyelerince kabul edildi.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN MİLLET BAHÇESİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ KARARLAR

Mecliste Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesi’nde yer alan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde bulunan 4 numaralı kıraathanenin KAYMEK’e, 6 numaralı kıraathane ve Mutfak Sanatları Merkezi’nin KAYTUR A.Ş.’ye, Sağlıklı Yaşam Merkezi, Soyunma Birimleri, Tenis Kortları ve Plaj Voleybolu alanının da Spor A.Ş.’ye tahsis edilmesi talepleri ayrı ayrı görüşüldü. Rapor, meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edilirken, Başkan Büyükkılıç, projenin yakın zamanda hizmete açılacağını söyledi. 

KOCASİNAN BELEDİYESİ’NE 475 MİLYON TL EK BÜTÇE KARARI

Gündem maddeleri arasında yer alan Kocasinan Belediyesi’ne 475 milyon lira ek bütçe verilmesi talebi de, meclis üyelerince görüşüldü. Rapor, meclis üyelerince kabul edildi.

Gündem maddeleri ile ilgili meclis üyelerinin görüşlerinin alındığı meclis toplantısının ardından, Başkan Büyükkılıç, mecliste alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu.

1ha

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