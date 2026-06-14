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Büyükşehir Belediyesi'nden park ve ortak kullanım alanları için duyarlılık çağrısı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki parklar ve ortak kullanım alanlarının korunması için vatandaşlara çağrıda bulundu.

Büyükşehir Belediyesi'nden park ve ortak kullanım alanları için duyarlılık çağrısı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Kent genelindeki parklar ve ortak kullanım alanları hepimizin ortak değeridir. Bu alanları korumak ve sahip çıkmak hepimizin vatandaşlık görevidir. Lütfen kamu malına zarar vermeyelim, zarar verenleri de uyaralım. Unutmayalım; bu şehir hepimizin" ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi

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