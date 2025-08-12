Büyükşehir Belediyesi'nden Sivas'a kamyonet hibesi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısında alınan karar ile Sivas'a bağlı Hafik Belediyesi'ne kamyonet hibe edilecek.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısı, Memduh Büyükkılıç başkanlığında, Büyükşehir Belediyesi meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. 60 asıl, 44 ek gündem maddesi, meclis üyelerinin görüşlerinin alınması karara bağlandı.
Toplantının 49. maddesinde yer alan "Sivas ili, Hafik Belediyesi'ne 38 LV 091 plakalı kamyonetin hibe edilmesi " talebinin görüşülmesi, tartışmaya neden oldu.
Söz konusu maddeye, CHP heyeti tarafından itiraz edilmesine rağmen talep, meclis üyelerinin oy çokluğu ile kabul edildi.