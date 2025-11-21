  • Haberler
Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi 24 milyar TL oldu

Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısında belediyenin bütçesi 24 milyar TL olarak belirlendi.

Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısı 2. oturumu, Başkan Vekili Ahmet Bostancı başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, 2026 Yılı Performans Programı teklifi görüşüldü.

2026 Yılı Performans Programı’nda; 15 adet program, 27 adet alt program, 50 adet faaliyet için toplamda 24.000.000.000,00 TL bütçe ayrıldı.
Söz konusu gündem maddesi meclis üyelerinin görüşlerini bildirmesi  üzerine oy çokluğu ile kabul edildi.

