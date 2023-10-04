Büyükşehir Belediyesi, Sarız’da yatırım ve hizmetleri değerlendirme toplantısı düzenledi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve beraberindeki heyet, yatırım ve hizmetleri değerlendirme kapsamında Sarız’da toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya; Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sibel Livdumlu, Büyükşehir Belediyesi Gene Sekreter Yatrdımcısı Hamdi Elcuman, Afet İşleri Daire Başkanı Gonca Arın, KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan, belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarları katıldı.

Toplantıda yatırım ve hizmetlerin konuşulmasının yanı sıra deprem sonrası yapılacak çalışmalarla ilgili istişareler de yapıldı. Toplantıya çevrimiçi olarak bağlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de katıldı. Başkan Büyükkılıç; deprem sonrası yapılacak çalışmalarla ilgili Bakan Özhaseki’ye, “Daha önce 6 Şubat’taki depremle ilgili tespitler zaten yapılmıştı. Son 22 Ağustos’ta olan depremle ilgili de çalışmalar bugün itibariyle tamamlandı. Oradaki tespitler sonrasında da sizlerin talimatıyla yapılacak olan çalışmalar ve destekler konusunda da kendilerini bilgilendireceğiz. Kırkısrak Mahallemize de gittik, oradaki vatandaşlarımızla görüştük. Sağ olsunlar Sarız’ımızın her zamanki sağduyulu, bizlere yardımcı olan, bizlerle iş birliği halinde, sorunları aşma yönünde irade gösteren bir yaklaşımları var. Kendilerine teşekkür ederken, sizlere de bu özel ilginizden dolayı teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum” dedi.

Sarızlı vatandaşlarla da bir araya gelen Başkan Büyükkılıç; herhangi bir mağduriyet oluşmaması adına çalışmalarını sürdürdüklerini belirtirken, “Devletimiz her zaman sizlerin yanında. Bir mağduriyet oluşmaması için de gerekli çalışmalarını başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sayın Bakanımız el birliği ile sürdürüyor. Bizler de buralarda onlar adına ne gerekiyorsa yapma yönünde gerek belediyeler, gerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, gerek AFAD ile olacak çalışmalarda üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.