Büyükşehir Belediyesi Şehir Bülteni 55. Sayısı 'Dijital' yayında

Şeffaf ve halka açık olarak hizmetlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 2010 yılından bu yana yayımladığı süreli yayını Büyükşehir Belediyesi Şehir Bülteni’nin 55. sayısını dijital platformda yayınladı.

Vatandaşların artık cep telefonu, tablet ve bilgisayarlarından ulaşabileceği Şehir Bülteni sayesinde vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği hizmetleri ve hayata geçirdiği projeleri kolaylıkla takip edebiliyor. 55’inci sayısıyla dijital platformdan vatandaşlara ulaşan Büyükşehir Belediyesi Şehir Bülteni, bu sayısında ‘Büyükşehir Yine Zirvede’ manşetiyle okurlarıyla buluştu. Bültende, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 1 milyar 738 milyon 426 bin TL toplam harcamasının 1 milyar 65 milyon 889 bin TL’sini yatırıma ayırarak yüzde 61.31’lik oran ile Türkiye’de ilk sırada yer aldığı haberin yanı sıra birbirinden anlamlı ve önemli yatırımların yer aldığı haberler dikkat çekti. Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Şehir Bülteni başyazısında; “Bizi seven ve bize güvenerek bizlere hizmet etme fırsatı tanıyan halkımıza ne yapsak az diyoruz, hizmetten hizmete koşuyoruz. Dolu dolu geçen 2022 yılının sonu ve yine inşallah dolu dolu geçecek olan 2023 yılının başında başta Kayserili hemşehrilerim olmak üzere tüm ülkemize sağlık, esenlik ve güzelliklerle dolu bir yıl diliyorum. Şehrimiz için yine güzel çalışmaları hayata geçireceğimizi temenni ediyorum” diye konuştu. Şehir Bülteni’nin 55. sayısında, Başkan Büyükkılıç’ın vizyon projelerinin yanı sıra, ödüllendirilen başarıları, Ulaşım A.Ş., KAYMEK, Erciyes A.Ş.’nin faaliyetleri gibi bir çok konu bulunuyor.

Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi Şehir Bülteni’nin dijital yayınına www.kayseri.bel.tr adresinde Hizmetler > Online Hizmetler > Şehir Bülteni bölümünden ulaşabiliyor.