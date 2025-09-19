  • Haberler
  • Spor
  • Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu Programı (19-20-21 Eylül 2025)

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu Programı (19-20-21 Eylül 2025)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek 5. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nda spor, eğlence ve heyecan dolu üç günlük program belli oldu.

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu Programı (19-20-21 Eylül 2025)
Kayseri GündemEditör

19 EYLÜL 2025 CUMA

Cumhuriyet Meydanı 

17.00-22.00 21K-10K-Halk Koşusu kit dağıtımı 

18.00 Sahne gösterileri 

20 EYLÜL 2025 CUMARTESİ

Cumhuriyet Meydanı 

10.00-21.00 21K-10K-Halk Koşusu kit dağıtımı

11.00-13.30 Çocuk Maratonu kit dağıtımı 

12.00 Baby Run etkinliği 

14.00 Çocuk Maratonu 

15.00 Sahne gösterileri 

17.00 Yarı Maraton teknik toplantı (Dedeman Otel) 

19.30 Akşam Sporu Etkinliği 

21 EYLÜL 2025 PAZAR

Cumhuriyet Meydanı 

06.00-07.30 Emanet çadırları

07.30 Isınma egzersizleri 

08.00 Kayseri Yarı Maratonu & 10K start 

10.00 Halk Koşusu start 

11.30 Ödül töreni

 

 

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Başkan Balcı: 'Sizler, en büyük gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşayan birer temsillerisiniz'
Başkan Balcı: "Sizler, en büyük gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşayan birer temsillerisiniz"
Vali Çiçek 'Kızlarımız, gençlerimiz gece 3'te sokakta korku hissetmedikleri an, başarmış olacağız'
Vali Çiçek; “Kızlarımız, gençlerimiz gece 3’te sokakta korku hissetmedikleri an, başarmış olacağız”
Vali Çiçek, Develi OSB planını açıkladı
Vali Çiçek, Develi OSB planını açıkladı
Müdür Kabakcı, 'Yurtlarımızdaki amacımız, imkanların maksimum seviyede olması
Müdür Kabakcı, “Yurtlarımızdaki amacımız, imkanların maksimum seviyede olması
Vali Çiçek, 'Kayseri'de hırsızlık oranlarında ciddi bir düşüş yakaladık'
Vali Çiçek, “Kayseri’de hırsızlık oranlarında ciddi bir düşüş yakaladık”
Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu Programı (19-20-21 Eylül 2025)
Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu Programı (19-20-21 Eylül 2025)
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!