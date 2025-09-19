- Haberler
- Spor
- Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu Programı (19-20-21 Eylül 2025)
Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu Programı (19-20-21 Eylül 2025)
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek 5. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nda spor, eğlence ve heyecan dolu üç günlük program belli oldu.
19 EYLÜL 2025 CUMA
Cumhuriyet Meydanı
17.00-22.00 ➝ 21K-10K-Halk Koşusu kit dağıtımı
18.00 ➝ Sahne gösterileri
20 EYLÜL 2025 CUMARTESİ
Cumhuriyet Meydanı
10.00-21.00 ➝ 21K-10K-Halk Koşusu kit dağıtımı
11.00-13.30 ➝ Çocuk Maratonu kit dağıtımı
12.00 ➝ Baby Run etkinliği
14.00 ➝ Çocuk Maratonu
15.00 ➝ Sahne gösterileri
17.00 ➝ Yarı Maraton teknik toplantı (Dedeman Otel)
19.30 Akşam Sporu Etkinliği
21 EYLÜL 2025 PAZAR
Cumhuriyet Meydanı
06.00-07.30 ➝ Emanet çadırları
07.30 ➝ Isınma egzersizleri
08.00 ➝ Kayseri Yarı Maratonu & 10K start
10.00 ➝ Halk Koşusu start
11.30 ➝ Ödül töreni